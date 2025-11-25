Экс-главу генштаба ВС Британии отстранили от должности в Палате лордов

ЛОНДОН, 25 ноя - РИА Новости. Бывший глава генштаба ВС Великобритании Ричард Даннатт временно отстранен от должности в качестве члена Палаты лордов из-за попыток лоббирования, сообщается на сайте верхней палаты британского парламента.

"Установлено, что он (Даннатт - ред.) нарушил содержащийся в кодексе поведения Палаты лордов запрет на предоставление парламентских услуг за плату или вознаграждение... нарушения кодекса являются основанием для отстранения лорда Даннатта от должности на четыре месяца", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского парламента.

Решение было принято парламентским комитетом по соблюдению кодекса поведения. От должности также на пять месяцев был отстранен член Палаты лордов Дэвид Эванс по аналогичной причине.

Ранее газета Guardian сообщила, что журналисты издания зафиксировали, как Даннатт предложил представителю частного сектора организовать встречи с министрами для лоббирования интересов. При этом представитель бизнеса оказался журналистом под прикрытием. По информации издания, помимо этого случая, Даннатт оказывал парламентские услуги за плату еще три раза.