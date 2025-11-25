Рейтинг@Mail.ru
Independent раскрыло, сколько Британия теряет в год из-за Brexit
11:42 25.11.2025
Independent раскрыло, сколько Британия теряет в год из-за Brexit
Independent раскрыло, сколько Британия теряет в год из-за Brexit - РИА Новости, 25.11.2025
Independent раскрыло, сколько Британия теряет в год из-за Brexit
Brexit обходится британскому бюджету на сумму до 113,5 миллиардов долларов в год в виде потерянных налоговых поступлений, пишет во вторник издание Independent... РИА Новости, 25.11.2025
в мире
великобритания
евросоюз
великобритания
Independent раскрыло, сколько Британия теряет в год из-за Brexit

Флаги Евросоюза и Великобритании
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаги Евросоюза и Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости. Brexit обходится британскому бюджету на сумму до 113,5 миллиардов долларов в год в виде потерянных налоговых поступлений, пишет во вторник издание Independent со ссылкой на анализ библиотеки Палаты общин.
"Brexit обходится Великобритании на сумму до 90 миллиардов фунтов стерлингов (113,5 миллиардов долларов – ред.) в год в виде потерянных налоговых поступлений", - говорится в статье.
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Меньше трети британцев проголосовали бы сейчас за Brexit, показал опрос
3 августа, 04:55
Потерянные налоговые поступления - это часть доходов, которую государство могло бы получить в виде налогов, но не получает из-за экономических спадов, выдаваемых льгот, уклонения от налогов или снижения торговли и предпринимательской деятельности.
Анализ также показал, что после выхода страны из Евросоюза показатель ВВП на душу населения снизился на сумму от 2,7 до 3,7 тысячи фунтов стерлингов (от 3,4 до 4,6 тысячи долларов).
"Экономический ущерб, нанесенный после голосования за выход из ЕС в 2016 году, привел к тому, что ВВП Великобритании оказался на 6-8% меньше, чем мог бы быть", - говорится в материале.
Британский минфин в преддверии бюджетного заявления столкнулся с проблемой закрытия "дыры" в бюджете в десятки миллиардов фунтов стерлингов. Дефицит бюджета образовался из-за роста обслуживания госдолга, роста социальных выплат, в том числе расходов на помощь с оплатой дорожающих коммунальных услуг малоимущим, а также из-за стагнации экономики и снижения производительности.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. В 23.00 по местному времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Британии признали исход миллиардеров из страны
24 ноября, 20:53
 
В миреВеликобританияЕвросоюз
 
 
