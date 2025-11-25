Рейтинг@Mail.ru
"Бенфика" Моуринью одержала первую победу в сезоне Лиги чемпионов
Футбол
 
22:44 25.11.2025
"Бенфика" Моуринью одержала первую победу в сезоне Лиги чемпионов
"Бенфика" Моуринью одержала первую победу в сезоне Лиги чемпионов
"Бенфика" Моуринью одержала первую победу в сезоне Лиги чемпионов
Португальская "Бенфика" одержала победу над нидерландским "Аяксом" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Бенфика" Моуринью одержала первую победу в сезоне Лиги чемпионов

"Бенфика" обыграла "Аякс", одержав первую победу в текущем сезоне Лиги чемпионов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Португальская "Бенфика" одержала победу над нидерландским "Аяксом" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 2:0 в пользу "Бенфики". Мячи забили Самуэль Даль (6-я минута) и Леандру Баррейру (90).
Лига чемпионов УЕФА
25 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Аякс
0 : 2
Бенфика
06‎’‎ • Сэмюэль Даль
(Ричард Риос)
90‎’‎ • Леандро Баррейро
(Фредрик Аурснес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бенфика" впервые выиграла матч в текущем сезоне Лиги чемпионов. Команда Жозе Моуринью, набрав 3 очка, поднялась на 28-е место в турнирной таблице. "Аякс" (0) располагается на последней, 36-й строчке. Нидерландцы остаются единственной командой, не набравшей ни одного очка в пяти матчах основного этапа.
В следующем туре "Бенфика" 10 декабря примет итальянский "Наполи", "Аякс" в этот же день в гостях сыграет с азербайджанским "Карабахом".
В другом матче бельгийский "Юнион" в гостях обыграл турецкий "Галатасарай" со счетом 1:0.
Футбол Леандро Баррейро Жозе Моуринью Аякс Бенфика Лига чемпионов 2025-2026
 
