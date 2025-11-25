"Бенфика" Моуринью одержала первую победу в сезоне Лиги чемпионов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Португальская "Бенфика" одержала победу над нидерландским "Аяксом" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 2:0 в пользу "Бенфики". Мячи забили Самуэль Даль (6-я минута) и Леандру Баррейру (90).

"Бенфика" впервые выиграла матч в текущем сезоне Лиги чемпионов. Команда Жозе Моуринью, набрав 3 очка, поднялась на 28-е место в турнирной таблице. "Аякс" (0) располагается на последней, 36-й строчке. Нидерландцы остаются единственной командой, не набравшей ни одного очка в пяти матчах основного этапа.

В следующем туре "Бенфика" 10 декабря примет итальянский "Наполи", "Аякс" в этот же день в гостях сыграет с азербайджанским "Карабахом".