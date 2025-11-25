https://ria.ru/20251125/belousov-2057397871.html
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Иванополье в ДНР
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Иванополье в ДНР
Белоусов поздравил бойцов, освободивших населенный пункт Иванополье в ДНР
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца, 78-го и 1194-го мотострелковых полков с освобождением населенного пункта Иванополье в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале
.
"Личный состав в боях за свободу и независимость Донбасса
, взламывая неприступную оборону противника, умело действуя в наступлении, неоднократно доказывал, что по праву носит почетное наименование "гвардейского" соединения", – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ
4-й мотострелковой бригаде.
В телеграмме 1194-му мотострелковому полку министр обороны РФ отметил, что в ходе специальной военной операции воины полка выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей
"Следуя боевым традициям вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках. Вы увековечили память о воинах полка, которые навсегда вписали свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за наше отечество", – сказано в телеграмме главы оборонного ведомства личному составу 78-го мотострелкового полка.
Глава российского военного ведомства отметил, что слаженно действуя штурмовыми подразделениями, подразделения уверенно продвигаются вперед на александро-калиновском направлении.