Белоусов поздравил бойцов, освободивших Иванополье в ДНР

В телеграмме 1194-му мотострелковому полку министр обороны РФ отметил, что в ходе специальной военной операции воины полка выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей

"Следуя боевым традициям вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках. Вы увековечили память о воинах полка, которые навсегда вписали свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за наше отечество", – сказано в телеграмме главы оборонного ведомства личному составу 78-го мотострелкового полка.