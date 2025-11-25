Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Иванополье в ДНР - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/belousov-2057397871.html
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Иванополье в ДНР
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Иванополье в ДНР - РИА Новости, 25.11.2025
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Иванополье в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца, 78-го и... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:39:00+03:00
2025-11-25T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
донбасс
андрей белоусов
георгий победоносец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052614650_218:0:3118:1631_1920x0_80_0_0_ee9c40bead4b6537a13608fbe64c88dd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052614650_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_32600e02c386ddc0fac9fa8f85909f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, донбасс, андрей белоусов, георгий победоносец
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Андрей Белоусов, Георгий Победоносец
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Иванополье в ДНР

Белоусов поздравил бойцов, освободивших населенный пункт Иванополье в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца, 78-го и 1194-го мотострелковых полков с освобождением населенного пункта Иванополье в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
"Личный состав в боях за свободу и независимость Донбасса, взламывая неприступную оборону противника, умело действуя в наступлении, неоднократно доказывал, что по праву носит почетное наименование "гвардейского" соединения", – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ 4-й мотострелковой бригаде.
В телеграмме 1194-му мотострелковому полку министр обороны РФ отметил, что в ходе специальной военной операции воины полка выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей
"Следуя боевым традициям вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках. Вы увековечили память о воинах полка, которые навсегда вписали свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за наше отечество", – сказано в телеграмме главы оборонного ведомства личному составу 78-го мотострелкового полка.
Глава российского военного ведомства отметил, что слаженно действуя штурмовыми подразделениями, подразделения уверенно продвигаются вперед на александро-калиновском направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассАндрей БелоусовГеоргий Победоносец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала