Лукашенко одобрил три проекта межправительственных соглашений с Мьянмой

МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указы, которыми одобрил три проекта межправительственных соглашений Белоруссии и Мьянмы, в том числе о взаимной отмене виз, сообщила пресс-служба главы государства.

Также одобрены соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах и об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания налогообложения и уклонения от него.