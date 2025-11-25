https://ria.ru/20251125/belorussiya-2057433328.html
Лукашенко пригласил Мадуро в Белоруссию на фоне угроз США Венесуэле
Лукашенко пригласил Мадуро в Белоруссию на фоне угроз США Венесуэле
Лукашенко пригласил Мадуро в Белоруссию на фоне угроз США Венесуэле
МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Венесуэлы Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом передал приглашение венесуэльскому президенту Николасу Мадуро посетить Минск.
Фрагмент встречи показал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
"Венесуэла не чужая для Беларуси
страна. Давно, очень давно с вами сотрудничаем. Хотелось бы, чтобы наши отношения были более интенсивными, продвинутыми. Есть о чем поговорить. Очень прошу вас передать моему другу Николасу Мадуро
, что мы его всегда в Беларуси ждем. Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси. Я убежден в том, что у него такое же отношение и ко мне. Я буду всячески стремиться к тому, чтобы найти время и посетить Венесуэлу", - сказал Лукашенко
.
По его словам, времена проблемные, сложные, трудные, но тем не менее, из любых положений и ситуаций можно найти выход.
"Надо только стремиться к этому. Вы это не хуже меня понимаете", - сказал президент Белоруссии.
Несколько дней назад Лукашенко поздравил Мадуро с днем рождения. Мадуро в эфире своей программы "С Мадуро +" назвал белорусского президента большим другом Венесуэлы
и сказал, что в Венесуэле всегда могут всегда рассчитывать на него.
Мадуро 28 августа, принимая верительные грамоты у белорусского посла Дмитрия Деревинского, заявил о планах посетить Белоруссию.