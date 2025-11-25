В Белоруссию прибыли батареи ЗРК "Тор-М2"

МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. В Белоруссию прибыли очередные батареи зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", сообщила пресс-служба минобороны республики.

"В Беларусь прибыли очередные батареи зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Поступление на вооружение данных ЗРК является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках совершенствования единой системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Подчеркивается, что зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов, а также способен выполнять боевые задачи в сложных климатических условиях.

В сообщении приводятся слова командира зенитной ракетной бригады полковника Павла Гребенчука, который отметил, что поступление новой партии зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" для бригады - это повышение боевых возможностей и в целом способности выполнять задачи по противовоздушному прикрытию назначенных объектов.

"Личный состав бригады освоил данный тип зенитного ракетного комплекса и готов к его применению в любых условиях обстановки. Отличная оценка, полученная по результатам боевых стрельб в ходе оперативно-тактического учения с родами войск, является тому ярким подтверждением", - продолжил он.