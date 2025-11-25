Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссию прибыли батареи ЗРК "Тор-М2" - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 25.11.2025 (обновлено: 19:05 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/belorussija-2057499840.html
В Белоруссию прибыли батареи ЗРК "Тор-М2"
В Белоруссию прибыли батареи ЗРК "Тор-М2" - РИА Новости, 25.11.2025
В Белоруссию прибыли батареи ЗРК "Тор-М2"
В Белоруссию прибыли очередные батареи зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", сообщила пресс-служба минобороны республики. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:43:00+03:00
2025-11-25T19:05:00+03:00
в мире
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025391_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_6cfa8138edc0e8e05fb5ebc1473e68ed.jpg
https://ria.ru/20250524/belorussiya-2018864015.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025391_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_ece5ae879300798efc4c51bf3fe49c12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия
В Белоруссию прибыли батареи ЗРК "Тор-М2"

В Белоруссию прибыли очередные батареи ЗРК "Тор-М2"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. В Белоруссию прибыли очередные батареи зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", сообщила пресс-служба минобороны республики.
Беларусь прибыли очередные батареи зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Поступление на вооружение данных ЗРК является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках совершенствования единой системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Подчеркивается, что зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов, а также способен выполнять боевые задачи в сложных климатических условиях.
В сообщении приводятся слова командира зенитной ракетной бригады полковника Павла Гребенчука, который отметил, что поступление новой партии зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" для бригады - это повышение боевых возможностей и в целом способности выполнять задачи по противовоздушному прикрытию назначенных объектов.
"Личный состав бригады освоил данный тип зенитного ракетного комплекса и готов к его применению в любых условиях обстановки. Отличная оценка, полученная по результатам боевых стрельб в ходе оперативно-тактического учения с родами войск, является тому ярким подтверждением", - продолжил он.
Гребенчук подчеркнул, что данный тип зенитного ракетного комплекса отлично зарекомендовал себя в ходе российской специальной военной операции на Украине. "Он высокомобильный, имеет малое время реакции и способен одновременно уничтожать широкий спектр воздушных целей, в том числе и беспилотные летательные аппараты", - заявил он.
Новый многофункциональный истребитель Су-30СМ2 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Минобороны Белоруссии высказались об истребителях Су-30СМ2
24 мая, 16:02
 
В миреБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала