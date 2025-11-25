Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе Белоруссии заявили, что литовские грузовики остаются в республике - РИА Новости, 25.11.2025
15:31 25.11.2025
В Совбезе Белоруссии заявили, что литовские грузовики остаются в республике
В Совбезе Белоруссии заявили, что литовские грузовики остаются в республике - РИА Новости, 25.11.2025
В Совбезе Белоруссии заявили, что литовские грузовики остаются в республике
Литовские грузовики продолжают оставаться на белорусской территории после открытия погранпунктов из-за нежелания Вильнюса идти на диалог на политическом уровне, РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:31:00+03:00
2025-11-25T15:31:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
вильнюс
александр вольфович
александр лукашенко
в мире, белоруссия, литва, вильнюс, александр вольфович, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Литва, Вильнюс, Александр Вольфович, Александр Лукашенко
В Совбезе Белоруссии заявили, что литовские грузовики остаются в республике

Вольфович: литовские грузовики остаются в Белоруссии из-за отсутствия диалога

© Sputnik / Виктор ТолочкоФуры у ПП "Каменный лог"
Фуры у ПП Каменный лог - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Фуры у ПП "Каменный лог"
МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Литовские грузовики продолжают оставаться на белорусской территории после открытия погранпунктов из-за нежелания Вильнюса идти на диалог на политическом уровне, заявил во вторник госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.
"Они находятся (в Белоруссии - ред.) только по одной причине: руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог на политическом уровне. Только за октябрь литовское руководство закрывало государственную границу четыре или пять раз, от 3 до 17 часов, без всякого уведомления, нарушая все международные каноны и нормы", - приводит слова Вольфовича агентство Белта.
Ранее госсекретарь по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко встретился с водителями застрявших в республике литовских грузовиков. В ходе состоявшегося во вторник доклада главе государства госсекретарь сообщил, что в настоящее время на спецстоянках размещены свыше 1,8 тыс. большегрузов с литовской регистрацией. Лукашенко заявил, что ситуация на границе должна быть разрешена дипломатическими ведомствами Белоруссии и Литвы.
Литва в ночь на 20 ноября открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, о закрытии которых на месяц с возможностью продления Вильнюс заявил 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны.
