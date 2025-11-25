В Совбезе Белоруссии заявили, что литовские грузовики остаются в республике

МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Литовские грузовики продолжают оставаться на белорусской территории после открытия погранпунктов из-за нежелания Вильнюса идти на диалог на политическом уровне, заявил во вторник госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.