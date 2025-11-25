Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже откроют отделение посольства Белоруссии
11:31 25.11.2025 (обновлено: 11:39 25.11.2025)
В Воронеже откроют отделение посольства Белоруссии
В Воронеже откроют отделение посольства Белоруссии - РИА Новости, 25.11.2025
В Воронеже откроют отделение посольства Белоруссии
Белоруссия до конца года откроет отделение посольства в Воронеже, сообщил глава МИД республики Максим Рыженков перед началом проходящего в Москве совместного... РИА Новости, 25.11.2025
в мире, белоруссия, воронеж, москва, максим рыженков
В мире, Белоруссия, Воронеж, Москва, Максим Рыженков
В Воронеже откроют отделение посольства Белоруссии

В Воронеже до конца года откроют отделение посольства Белоруссии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание посольства Республики Беларусь в Москве
Здание посольства Республики Беларусь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание посольства Республики Беларусь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Белоруссия до конца года откроет отделение посольства в Воронеже, сообщил глава МИД республики Максим Рыженков перед началом проходящего в Москве совместного заседания коллегии дипведомств двух стран.
"До конца года планируем также открыть отделение в городе Воронеже", - сказал он.
Рыженков напомнил, что в 2023-2025 годах шесть отделений посольства Белоруссии в России были преобразованы в генеральные консульства.
"Только в этом году начали функционировать консульства во Владивостоке, Калининграде, Нижнем Новгороде", - сказал глава белорусского МИД.
По его словам, каждое такое загранучреждение - дипломатия шаговой доступности, которая нужна и бизнесу, и простым гражданам.
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин: Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия
13 марта, 15:18
 
