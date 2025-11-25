В Воронеже откроют отделение посольства Белоруссии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Белоруссия до конца года откроет отделение посольства в Воронеже, сообщил глава МИД республики Максим Рыженков перед началом проходящего в Москве совместного заседания коллегии дипведомств двух стран.

"До конца года планируем также открыть отделение в городе Воронеже", - сказал он.

Рыженков напомнил, что в 2023-2025 годах шесть отделений посольства Белоруссии России были преобразованы в генеральные консульства.

"Только в этом году начали функционировать консульства во Владивостоке Калининграде , Нижнем Новгороде", - сказал глава белорусского МИД.