В Воронеже откроют отделение посольства Белоруссии
В Воронеже откроют отделение посольства Белоруссии
Белоруссия до конца года откроет отделение посольства в Воронеже, сообщил глава МИД республики Максим Рыженков перед началом проходящего в Москве совместного... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:31:00+03:00
2025-11-25T11:31:00+03:00
2025-11-25T11:39:00+03:00
