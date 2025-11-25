Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/avtovaz-2057389254.html
"АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год
"АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год - РИА Новости, 25.11.2025
"АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год в размере 45 миллиардов рублей, в следующем году планирует столько... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:06:00+03:00
2025-11-25T13:06:00+03:00
максим соколов
автоваз
совет федерации рф
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012313992_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_def103d85f84a8667e75ea90ecfd26c7.jpg
https://ria.ru/20250225/renault-2001530996.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012313992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3e4b080ae08a70c84a197d97f5bcb9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим соколов, автоваз, совет федерации рф, авто
Максим Соколов, АвтоВАЗ, Совет Федерации РФ, Авто
"АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год

"АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год в 45 млрд рублей

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год в размере 45 миллиардов рублей, в следующем году планирует столько же, сообщил президент компании Максим Соколов.
"Что касается объемов инвестиционной программы, то... в этом году мы выйдем на планку, наверное, 45 миллиардов (рублей - ред.) и планируем в нашем непростом, очень напряженном финансовом плане аналогичные объемы инвестиций и в следующем году", - сказал Соколов в рамках круглого стола в Совете Федерации.
Он добавил, что объем инвестиционной программы компании в прошлом году составил почти 40 миллиардов рублей.
Завод Renault - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Глава "АвтоВАЗа" назвал условие возвращения Renault
25 февраля, 16:09
 
Максим СоколовАвтоВАЗСовет Федерации РФАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала