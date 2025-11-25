https://ria.ru/20251125/avtovaz-2057389254.html
"АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год
"АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год - РИА Новости, 25.11.2025
"АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год в размере 45 миллиардов рублей, в следующем году планирует столько... РИА Новости, 25.11.2025
максим соколов
автоваз
совет федерации рф
авто
