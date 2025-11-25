МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сохранил плановый объем инвестпрограммы на 2025 год в размере 45 миллиардов рублей, в следующем году планирует столько же, сообщил президент компании Максим Соколов.