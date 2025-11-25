https://ria.ru/20251125/avtomobil-2057533793.html
В Москве в Битцевском проезде загорелся автомобиль
Возгорание автомобиля произошло в Битцевском проезде в Москве, движение в районе происшествия перекрыто, сообщил дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T21:45:00+03:00
