В Минпромторге рассказали о прогнозе продаж новых авто в этом году
17:20 25.11.2025 (обновлено: 17:21 25.11.2025)
В Минпромторге рассказали о прогнозе продаж новых авто в этом году
Минпромторг РФ ожидает продажи новых автомобилей в России в текущем году примерно на уровне 1,5 миллионов штук, заявил замглавы ведомства Альберт Каримов в... РИА Новости, 25.11.2025
2025
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), антон алиханов, совет федерации рф
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Антон Алиханов, Совет Федерации РФ
© РИА НовостиЭлектромобиль Lada e-Aura
Электромобиль Lada e-Aura. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ ожидает продажи новых автомобилей в России в текущем году примерно на уровне 1,5 миллионов штук, заявил замглавы ведомства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации.
"Если в общей сложности сказать, примерно ожидаем около 1,5 миллионов автомобилей в целом по рынку. Это, конечно, меньше, чем 1,8 миллиона, которые были у нас в прошлом году. Но тем не менее, рассчитываем, что меры стимулирования спроса позволят поддерживать необходимый уровень с учетом корректировки производственных программ, которые у нас есть на сегодняшний день у наших производителей", - сказал Каримов.
В октябре глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года.
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Антон АлихановСовет Федерации РФ
 
 
