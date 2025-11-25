В Минпромторге рассказали о прогнозе продаж новых авто в этом году

"Если в общей сложности сказать, примерно ожидаем около 1,5 миллионов автомобилей в целом по рынку. Это, конечно, меньше, чем 1,8 миллиона, которые были у нас в прошлом году. Но тем не менее, рассчитываем, что меры стимулирования спроса позволят поддерживать необходимый уровень с учетом корректировки производственных программ, которые у нас есть на сегодняшний день у наших производителей", - сказал Каримов.