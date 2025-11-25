Рейтинг@Mail.ru
25.11.2025
12:01 25.11.2025
В Артемовском округе избрали нового мэра в день, когда посадили старого
Главой Артемовского округа Свердловской области, бывшего мэра которого во вторник отправили в колонию на десять лет за взятки, избрали Андрея Клименко, сообщила РИА Новости, 25.11.2025
В Артемовском округе избрали нового мэра в день, когда посадили старого

Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Главой Артемовского округа Свердловской области, бывшего мэра которого во вторник отправили в колонию на десять лет за взятки, избрали Андрея Клименко, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
"Главой Артемовского муниципального округа избран Клименко Андрей Иванович", – говорится в сообщении.
Артемовский городской суд Свердловской области во вторник приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего главу муниципалитета Константина Трофимова, обвиняемого в получении взяток деньгами на 3,9 миллиона рублей и водонагревателем, сообщала объединенная пресс-служба судов региона. Также ему 9 лет запрещено занимать аналогичные должности, а суд конфисковал в доход государства миллионы и тот самый водонагреватель. Трофимов вину не признал, настаивал на невиновности.
Клименко в последнее время был исполняющим обязанности главы администрации Артемовского округа, которой Трофимов руководил с 2020 года.
