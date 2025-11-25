В Артемовском округе избрали нового мэра в день, когда посадили старого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Главой Артемовского округа Свердловской области, бывшего мэра которого во вторник отправили в колонию на десять лет за взятки, избрали Андрея Клименко, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.