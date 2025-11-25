https://ria.ru/20251125/arest-2057438163.html
В Москве арестовали подростка, напавшего с ножом на охранника ТЦ
Обвиняемый в нападении на охранника ТЦ и на полицейских в Москве подросток заключен под стражу, сообщили в столичном главке СК РФ. РИА Новости, 25.11.2025
