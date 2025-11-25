Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали подростка, напавшего с ножом на охранника ТЦ - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/arest-2057438163.html
В Москве арестовали подростка, напавшего с ножом на охранника ТЦ
В Москве арестовали подростка, напавшего с ножом на охранника ТЦ - РИА Новости, 25.11.2025
В Москве арестовали подростка, напавшего с ножом на охранника ТЦ
Обвиняемый в нападении на охранника ТЦ и на полицейских в Москве подросток заключен под стражу, сообщили в столичном главке СК РФ. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:44:00+03:00
2025-11-25T15:44:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20251124/moskva-2057239911.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали подростка, напавшего с ножом на охранника ТЦ

Арестован подросток, обвиняемый в нападении на охранника и полицейских в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в нападении на охранника ТЦ и на полицейских в Москве подросток заключен под стражу, сообщили в столичном главке СК РФ.
Ранее в пресс-службе главка сообщали, что подросток напал с ножом на охранника после замечания в торговом центре на юге Москвы, а затем - на двоих полицейских, было возбуждено уголовное дело. Фигурант не признал вину, а от дачи показаний отказался.
«

"По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В столичной прокуратуре отметили, что в судебном заседании сторона защиты просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Обвиняемый в нападении на полицейских в Москве подросток не признал вину
24 ноября, 19:21
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала