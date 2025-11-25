Рейтинг@Mail.ru
25.11.2025
18:47 25.11.2025
Лондон готов отправить миротворцев на Украину, заявили на Даунинг-стрит
Лондон по-прежнему готов направить солдат на Украину в случае прекращения огня, заявили во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера. РИА Новости, 25.11.2025
в мире, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, кир стармер, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Санкции в отношении России
© Фото : Royal Navy/LPhot Paul HallСолдаты Королевского военно-морского флота Великобритании
Солдаты Королевского военно-морского флота Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Royal Navy/LPhot Paul Hall
Солдаты Королевского военно-морского флота Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 ноя - РИА Новости. Лондон по-прежнему готов направить солдат на Украину в случае прекращения огня, заявили во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера.
"Если вы спрашиваете меня напрямую, готова ли Великобритания по-прежнему ввести войска в случае прекращения военных действий, то я отвечу "да". Такова наша нынешняя позиция", - заявил представитель канцелярии журналистам, его слова приводит газета Guardian.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Союзники Украины решили работать с существующим планом США, заявил Стармер
Вчера, 16:28
Представитель Даунинг-стрит также сообщил, что страны так называемой "коалиции желающих" по-прежнему ведут подготовку к развертыванию контингента на Украине в случае прекращения огня.
По его словам, во вторник Стармер провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и обсудил с ним работу по подготовке контингента.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что представители Евросоюза и "коалиции желающих" во вторник обсудят переговоры по Украине. Встреча пройдет в онлайн-формате.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Британии заявили, что Россия должна сесть за стол переговоров по Украине
Вчера, 02:01
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Стармер уклонился от ответа на вопрос о возможном присоединении России к G7
Вчера, 18:27
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияВладимир ЗеленскийКир СтармерУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Санкции в отношении России
 
 
