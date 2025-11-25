ЛОНДОН, 25 ноя - РИА Новости. Лондон по-прежнему готов направить солдат на Украину в случае прекращения огня, заявили во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера.
"Если вы спрашиваете меня напрямую, готова ли Великобритания по-прежнему ввести войска в случае прекращения военных действий, то я отвечу "да". Такова наша нынешняя позиция", - заявил представитель канцелярии журналистам, его слова приводит газета Guardian.
Представитель Даунинг-стрит также сообщил, что страны так называемой "коалиции желающих" по-прежнему ведут подготовку к развертыванию контингента на Украине в случае прекращения огня.
По его словам, во вторник Стармер провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и обсудил с ним работу по подготовке контингента.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что представители Евросоюза и "коалиции желающих" во вторник обсудят переговоры по Украине. Встреча пройдет в онлайн-формате.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.