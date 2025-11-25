Двое альпинистов погибли при восхождении в Новой Зеландии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Двое альпинистов погибли при восхождении на вершину горы Кука, которая расположена на высоте 3724 метров и является самой высокой точкой Новой Зеландии, сообщает Би-би-си.

По информации издания, альпинисты пытались покорить гору в группе из четырех человек. Двое участников сорвались с вершины, двое других альпинистов не пострадали и были эвакуированы на вертолете во вторник утром после обращения к спасательной службе.

Спустя несколько часов после эвакуации были найдены тела двух погибших, которые на момент обнаружения были соединены страховочными поясами. Операция по извлечению тел продолжается в сложных условиях. Имена альпинистов не разглашаются, однако уточняется, что один из погибших был известным и международно признанным горным гидом.