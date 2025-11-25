Рейтинг@Mail.ru
Двое альпинистов погибли при восхождении в Новой Зеландии
25.11.2025
Двое альпинистов погибли при восхождении в Новой Зеландии
Двое альпинистов погибли при восхождении в Новой Зеландии - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Двое альпинистов погибли при восхождении в Новой Зеландии
Двое альпинистов погибли при восхождении на вершину горы Кука, которая расположена на высоте 3724 метров и является самой высокой точкой Новой Зеландии,... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Двое альпинистов погибли при восхождении в Новой Зеландии

Двое альпинистов погибли при восхождении на самую верхнюю точку Новой Зеландии

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВулкан Нгаурухоэ в Новой Зеландии
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Двое альпинистов погибли при восхождении на вершину горы Кука, которая расположена на высоте 3724 метров и является самой высокой точкой Новой Зеландии, сообщает Би-би-си.
По информации издания, альпинисты пытались покорить гору в группе из четырех человек. Двое участников сорвались с вершины, двое других альпинистов не пострадали и были эвакуированы на вертолете во вторник утром после обращения к спасательной службе.
Спустя несколько часов после эвакуации были найдены тела двух погибших, которые на момент обнаружения были соединены страховочными поясами. Операция по извлечению тел продолжается в сложных условиях. Имена альпинистов не разглашаются, однако уточняется, что один из погибших был известным и международно признанным горным гидом.
Почти год назад трое альпинистов из США и Канады пропали на горе Кука. После многодневных поисков их признали погибшими, а тела так и не были найдены, так как операция спасательных служб была осложнена плохой погодой. По данным новозеландского клуба альпинистов ClimbNZ, практически ни один сезон восхождений на гору Кука не обходится без хотя бы одного смертельного инцидента.
Алина Пекова - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Зачем тебе это нужно?" Русской красотке завидуют мужчины-альпинисты
10 ноября, 21:30
 
