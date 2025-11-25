Рейтинг@Mail.ru
Макрон хотел бы, чтобы российскими активами распоряжались европейцы
25.11.2025
Макрон хотел бы, чтобы российскими активами распоряжались европейцы
Макрон хотел бы, чтобы российскими активами распоряжались европейцы - РИА Новости, 25.11.2025
Макрон хотел бы, чтобы российскими активами распоряжались европейцы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы, чтобы российскими замороженными активами распоряжались именно европейцы, при этом в Москве не раз... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T12:27:00+03:00
2025-11-25T13:45:00+03:00
Макрон хотел бы, чтобы российскими активами распоряжались европейцы

Макрон: только европейцы могут распоряжаться замороженными активами России

© AP Photo / Philippe MagoniЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
© AP Photo / Philippe Magoni
Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы, чтобы российскими замороженными активами распоряжались именно европейцы, при этом в Москве не раз заявляли, что считают это воровством.
По данным западных СМИ, план США содержит соглашение, согласно которому часть замороженных активов РФ направятся в управляемый США фонд на восстановление Украины, а другая — на российские и американские проекты. Еврокомиссия же хочет использовать эти средства для финансирования Украины в виде кредита.
Флаги Бельгии и ЕС - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СМИ: позиция Бельгии по активам России не изменилась
Вчера, 00:28
"Только европейцы могут принимать решение, как использовать находящиеся в Европе замороженные российские активы, поскольку они часть (европейского – ред.) плана... Они находятся в Европе, следовательно, решение принимать должны европейцы", - сказал Макрон в прямом эфире радио RTL.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия продолжает активно противостоять давлению Еврокомиссии, пытающейся добиться ее согласия на использование замороженных в депозитарии Euroclear российских суверенных активов для финансирования Украины.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
США не должны распоряжаться замороженными активами России, заявил Мерц
23 ноября, 21:58
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Немецкий журнал Spiegel сообщил 22 ноября, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа и уже направили его в Вашингтон. В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Несмотря на план США, ЕК не отказывается от идей по российским активам
21 ноября, 14:38
 
