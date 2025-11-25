Рейтинг@Mail.ru
09:36 25.11.2025
При ударе Пакистана по Афганистану погибли девять детей и женщина
в мире, хост (город), кунар, пактика
В мире, Хост (город), Кунар, Пактика
При ударе Пакистана по Афганистану погибли девять детей и женщина

При ударе Пакистана по жилому дому в Афганистане погибли девять детей и женщина

© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Девять детей и одна женщина погибли в ночь на вторник в результате удара пакистанской авиации по жилому дому в уезде Горбаз приграничной провинции Хост, сообщает Telegram-канал Tolonews Plus.
По его данным, еще несколько мирных жителей получили ранения в результате ударов с воздуха в провинциях Кунар и Пактика.
Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил в соцсети Х, что около полуночи пакистанские ВВС разбомбили дом мирных жителей в районе Горбаз провинции Хост. По его словам, атака произошла в населенном пункте Мугалгай, где погибли пять мальчиков и четыре девочки, а также женщина. Дом афганской семьи был полностью разрушен.
"Аналогичные нападения были совершены в провинциях Кунар и Пактика, в результате которых пострадали четыре мирных жителя", - сообщил пресс-секретарь. По его данным, в ходе этих нападений были повреждены два жилых дома.
Накануне пакистанская интернет-газета Express Tribune сообщала со ссылкой на официальные источники о возможности повторения ударов с воздуха по территории Афганистана.
Сотрудники правоохранительных органов в Пакистане
В Пакистане ликвидировали трех террористов, напавших на полицейский штаб
24 ноября, 08:17
 
В миреХост (город)КунарПактика
 
 
