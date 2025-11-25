https://ria.ru/20251125/afganistan-2057326053.html
При ударе Пакистана по Афганистану погибли девять детей и женщина
При ударе Пакистана по Афганистану погибли девять детей и женщина - РИА Новости, 25.11.2025
При ударе Пакистана по Афганистану погибли девять детей и женщина
Девять детей и одна женщина погибли в ночь на вторник в результате удара пакистанской авиации по жилому дому в уезде Горбаз приграничной провинции Хост,... РИА Новости, 25.11.2025
в мире
хост (город)
кунар
пактика
хост (город)
кунар
пактика
При ударе Пакистана по Афганистану погибли девять детей и женщина
При ударе Пакистана по жилому дому в Афганистане погибли девять детей и женщина
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Девять детей и одна женщина погибли в ночь на вторник в результате удара пакистанской авиации по жилому дому в уезде Горбаз приграничной провинции Хост, сообщает Telegram-канал Tolonews Plus.
По его данным, еще несколько мирных жителей получили ранения в результате ударов с воздуха в провинциях Кунар
и Пактика
.
Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана
Забиулла Моджахед сообщил в соцсети Х, что около полуночи пакистанские ВВС разбомбили дом мирных жителей в районе Горбаз провинции Хост
. По его словам, атака произошла в населенном пункте Мугалгай, где погибли пять мальчиков и четыре девочки, а также женщина. Дом афганской семьи был полностью разрушен.
"Аналогичные нападения были совершены в провинциях Кунар и Пактика, в результате которых пострадали четыре мирных жителя", - сообщил пресс-секретарь. По его данным, в ходе этих нападений были повреждены два жилых дома.
Накануне пакистанская интернет-газета Express Tribune сообщала со ссылкой на официальные источники о возможности повторения ударов с воздуха по территории Афганистана.