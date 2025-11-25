При ударе Пакистана по Афганистану погибли девять детей и женщина

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Девять детей и одна женщина погибли в ночь на вторник в результате удара пакистанской авиации по жилому дому в уезде Горбаз приграничной провинции Хост, сообщает Telegram-канал Tolonews Plus.

Пактика. По его данным, еще несколько мирных жителей получили ранения в результате ударов с воздуха в провинциях Кунар

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил в соцсети Х, что около полуночи пакистанские ВВС разбомбили дом мирных жителей в районе Горбаз провинции Хост . По его словам, атака произошла в населенном пункте Мугалгай, где погибли пять мальчиков и четыре девочки, а также женщина. Дом афганской семьи был полностью разрушен.

"Аналогичные нападения были совершены в провинциях Кунар и Пактика, в результате которых пострадали четыре мирных жителя", - сообщил пресс-секретарь. По его данным, в ходе этих нападений были повреждены два жилых дома.