Журова одобрила оспаривание решений о недопуске России

"На представителей стран в федерациях давят политики, общественное мнение и СМИ. Зачастую мнение об отстранении россиян - это не мнение функционеров, которые, возможно, и хотели бы, чтобы все страны соревновались без всяких ограничений. Я считаю, что оспаривание решений федераций в CAS для нас правильный шаг. Кстати, мы выиграли несколько судов, наших спортсменов будут допускать, например, в настольном теннисе и бобслее. Может быть, наши спортсмены еще успеют отобраться на Олимпийские игры. Я им этого желаю", - добавила собеседница агентства.