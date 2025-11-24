Рейтинг@Mail.ru
Журова одобрила оспаривание решений о недопуске России - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
13:29 24.11.2025 (обновлено: 13:35 24.11.2025)
Журова одобрила оспаривание решений о недопуске России
Решение оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отказы международных федераций в допуске к соревнованиям является правильным шагом и может повлиять на... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Журова одобрила оспаривание решений о недопуске России

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Решение оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отказы международных федераций в допуске к соревнованиям является правильным шагом и может повлиять на отношение к российским спортсменам, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
«
"Если МОК не займет жесткую позицию, что спорт находится вне политики, то сложно надеяться на изменение позиций по отношению к нам. Или мы пойдем через суды, что, похоже, приветствуют международные федерации. Кто-то (в России) пугается того, что если мы пойдем в CAS, то со всеми в мире разругаемся. Мне кажется, что все обстоит как раз наоборот. Потому что после решения CAS у представителей международных федераций появляется возможность показать его руководителям своих стран, сказать: "Вы хотите, чтобы я нарушил закон? Ведь арбитражный суд предписывает допустить россиян", - сказала Журова.
"На представителей стран в федерациях давят политики, общественное мнение и СМИ. Зачастую мнение об отстранении россиян - это не мнение функционеров, которые, возможно, и хотели бы, чтобы все страны соревновались без всяких ограничений. Я считаю, что оспаривание решений федераций в CAS для нас правильный шаг. Кстати, мы выиграли несколько судов, наших спортсменов будут допускать, например, в настольном теннисе и бобслее. Может быть, наши спортсмены еще успеют отобраться на Олимпийские игры. Я им этого желаю", - добавила собеседница агентства.
Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Фактически ничего не несет": Журова про резолюцию об олимпийском перемирии
20 ноября, 15:06
 
