"Всегда смотри в зеркало": Жулин дал совет Галлямову

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер России Александр Жулин в беседе с РИА Новости пожелал российскому фигуристу Александру Галлямову, выступающему в паре с Анастасией Мишиной, посмотреть на себя в зеркало, а не искать проблемы на стороне.