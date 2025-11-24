Рейтинг@Mail.ru
"Всегда смотри в зеркало": Жулин дал совет Галлямову
Фигурное катание
Фигурное катание
 
11:08 24.11.2025
"Всегда смотри в зеркало": Жулин дал совет Галлямову
"Всегда смотри в зеркало": Жулин дал совет Галлямову - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
"Всегда смотри в зеркало": Жулин дал совет Галлямову
Заслуженный тренер России Александр Жулин в беседе с РИА Новости пожелал российскому фигуристу Александру Галлямову, выступающему в паре с Анастасией Мишиной,... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
фигурное катание
спорт
александр жулин
александр галлямов
анастасия мишина
спорт, александр жулин, александр галлямов, анастасия мишина
Фигурное катание, Спорт, Александр Жулин, Александр Галлямов, Анастасия Мишина
"Всегда смотри в зеркало": Жулин дал совет Галлямову

Жулин посоветовал Галлямову посмотреть на себя, а не искать проблемы на стороне

© РИА Новости / Алексей Даничев
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер России Александр Жулин в беседе с РИА Новости пожелал российскому фигуристу Александру Галлямову, выступающему в паре с Анастасией Мишиной, посмотреть на себя в зеркало, а не искать проблемы на стороне.
Мишина и Галлямов в воскресенье завоевали серебро на пятом этапе Гран-при России в Омске. Галлямов высказал недовольство своей партнерше после произвольной программы. В зоне ожидания оценок после проката фигурист сказал: "Классно, правда? Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться".
«
"Я своим спортсменам всегда говорю: "Если существуют какие-то проблемы, всегда смотри в зеркало". Чего и Саше желаю. Думаю, к чемпионату России все устаканится. Сейчас главное - сделать правильные выводы из этих не самых лучших прокатов. Так-то Саша - парень с головой. Но эта травма очень сильно сказалась. Они пропустили почти весь подготовительный период и в июле - августе прыгали только двойные прыжки, у Саши очень болела нога. Я знаю, что такое травма, как из нее сложно выходить. Поэтому желаю только всего самого хорошего. Я плюс ко всему являюсь фанатом тренера ребят, Тамары Николаевны. Желаю, чтобы все у них получилось", - сказал Жулин.
Галлямов в марте получил травму на турнире на Байкале. По словам спортсмена, врачи выявили у него признаки перелома нижней трети малоберцовой кости, разрыва связок и повреждение мышечных волокон длинного сгибателя пальца.
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Спортивные пары. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Хочешь позориться?" Лучший фигурист России оскандалился на Гран-при
23 ноября, 20:33
 
Фигурное катание
 
