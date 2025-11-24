"Всегда смотри в зеркало": Жулин дал совет Галлямову

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер России Александр Жулин в беседе с РИА Новости пожелал российскому фигуристу Александру Галлямову, выступающему в паре с Анастасией Мишиной, посмотреть на себя в зеркало, а не искать проблемы на стороне.
«
"Я своим спортсменам всегда говорю: "Если существуют какие-то проблемы, всегда смотри в зеркало". Чего и Саше желаю. Думаю, к чемпионату России все устаканится. Сейчас главное - сделать правильные выводы из этих не самых лучших прокатов. Так-то Саша - парень с головой. Но эта травма очень сильно сказалась. Они пропустили почти весь подготовительный период и в июле - августе прыгали только двойные прыжки, у Саши очень болела нога. Я знаю, что такое травма, как из нее сложно выходить. Поэтому желаю только всего самого хорошего. Я плюс ко всему являюсь фанатом тренера ребят, Тамары Николаевны. Желаю, чтобы все у них получилось", - сказал Жулин.
Галлямов в марте получил травму на турнире на Байкале. По словам спортсмена, врачи выявили у него признаки перелома нижней трети малоберцовой кости, разрыва связок и повреждение мышечных волокон длинного сгибателя пальца.