Жительницу Приморья заподозрили в попытке убить сына
Жительницу Приморья заподозрили в попытке убить сына - РИА Новости, 24.11.2025
Жительницу Приморья заподозрили в попытке убить сына
Жительница города Артема Приморского края задержана по подозрению в попытке убить своего трехлетнего сына, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:29:00+03:00
2025-11-24T10:29:00+03:00
2025-11-24T10:29:00+03:00
происшествия
приморский край
артем
россия
приморский край
артем
россия
Новости
ru-RU
Жительницу Приморья заподозрили в попытке убить сына
Жительницу Приморья заподозрили в попытке убить трехлетнего сына