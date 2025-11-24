Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Приморья заподозрили в попытке убить сына - РИА Новости, 24.11.2025
10:29 24.11.2025
Жительницу Приморья заподозрили в попытке убить сына
Жительницу Приморья заподозрили в попытке убить сына
Жительницу Приморья заподозрили в попытке убить сына

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Жительница города Артема Приморского края задержана по подозрению в попытке убить своего трехлетнего сына, сообщило региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, 23 ноября местная жительница, находясь по месту проживания в квартире жилого дома по ул. Харьковская в городе Артеме Приморского края, нанесла множественные колото‑резаные ранения своему трёхлетнему сыну, находящемуся в силу возраста в беспомощном состоянии. Преступный умысел женщина не довела до конца, поскольку ее остановили очевидцы, а потерпевшему врачи своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
В отношении 27-летней женщины возбуждено дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Жительница Первоуральска, осужденная за незаконное лишение свободы и истязание своего малолетнего сына - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
На Урале женщина получила три года колонии за избиение сына скалкой
