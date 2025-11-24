https://ria.ru/20251124/zhenschina-2057038758.html
В Саратовской области два человека погибли при пожаре в заброшенном доме
В Саратовской области два человека погибли при пожаре в заброшенном доме - РИА Новости, 24.11.2025
В Саратовской области два человека погибли при пожаре в заброшенном доме
Две женщины погибли в результате пожара в заброшенном трехквартирном доме в Екатериновском районе Саратовской области в воскресенье, сообщили в региональном... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T08:12:00+03:00
2025-11-24T08:12:00+03:00
2025-11-24T08:12:00+03:00
происшествия
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
https://ria.ru/20251124/primore-2057032636.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
В Саратовской области два человека погибли при пожаре в заброшенном доме
В Саратовской области две женщины погибли при пожаре в заброшенном доме
САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Две женщины погибли в результате пожара в заброшенном трехквартирном доме в Екатериновском районе Саратовской области в воскресенье, сообщили в региональном ГУМЧС.
"В Екатериновском районе в посёлке Восточный на улице Озерной горела одна из квартир одноэтажного трехквартирного дома (нежилой, был свободный доступ). Сообщение поступило в 22.51 (21.51 мск - ред.). Площадь пожара составила 30 квадратных метров. При тушении обнаружены тела двух женщин 1972 и 1979 годов рождения", - привели подробности в областном ГУМЧС.
По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем погибших, добавили в ведомстве. В тушении принимали участие два пожарных расчета.