В Саратовской области два человека погибли при пожаре в заброшенном доме

САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Две женщины погибли в результате пожара в заброшенном трехквартирном доме в Екатериновском районе Саратовской области в воскресенье, сообщили в региональном ГУМЧС.

"В Екатериновском районе в посёлке Восточный на улице Озерной горела одна из квартир одноэтажного трехквартирного дома (нежилой, был свободный доступ). Сообщение поступило в 22.51 (21.51 мск - ред.). Площадь пожара составила 30 квадратных метров. При тушении обнаружены тела двух женщин 1972 и 1979 годов рождения", - привели подробности в областном ГУМЧС.