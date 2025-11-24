МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала на Украине полностью утратил свой рейтинг, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«
"На Украине его популярность сейчас полностью разлетелась на кусочки", — сказал он.
На прошлой неделе депутата Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что рейтинг главы киевского режима резко обвалился. По данным закрытых соцопросов, которые представил парламентарий, уровень доверия Зеленскому составил 20 процентов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг главы киевского режима опустился до четырех процентов.