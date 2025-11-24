Рейтинг@Mail.ru
"С рук не сойдет": в Британии вышли из себя из-за выходки Зеленского
04:32 24.11.2025 (обновлено: 13:40 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/zelenskiy-2057028372.html
"С рук не сойдет": в Британии вышли из себя из-за выходки Зеленского
"С рук не сойдет": в Британии вышли из себя из-за выходки Зеленского - РИА Новости, 24.11.2025
"С рук не сойдет": в Британии вышли из себя из-за выходки Зеленского
Владимиру Зеленскому не удастся избежать ответственности за разгоревшийся коррупционный скандал на Украине, заявил в эфире своего YouTube-канала лидер Рабочей... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T04:32:00+03:00
2025-11-24T13:40:00+03:00
в мире, великобритания, сша, украина, владимир зеленский, джордж гэллоуэй, верховная рада украины
В мире, Великобритания, США, Украина, Владимир Зеленский, Джордж Гэллоуэй, Верховная Рада Украины
"С рук не сойдет": в Британии вышли из себя из-за выходки Зеленского

Политик Гэллоуэй: Зеленскому не удастся избежать ответственности за коррупцию

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не удастся избежать ответственности за разгоревшийся коррупционный скандал на Украине, заявил в эфире своего YouTube-канала лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
«
"Кража такого масштаба не сойдет Зеленскому с рук. Возможно, уже сейчас кто-то думает о том, как привлечь его к ответственности", — сказал Гэллоуэй.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Депутат Рады забил тревогу из-за того, что натворил Зеленский
00:45
Он также обвинил западные правительства в том, что они способствовали разграблению миллиардов долларов налогоплательщиков, бесконтрольно отправляя их на Украину.
"Попробуйте представить 45 миллиардов долларов. Именно столько было выделено вашим правительством, если вы живете в США, Великобритании, Франции, Германии или любой другой стране Евросоюза и за его пределами. Ваше правительство выделило 45 миллиардов долларов, которые были украдены Зеленским, его семьей и его ближайшими соратниками", — произнес Гэллоуэй, обращаясь к зрителям.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк рассказал, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник передавало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Киеве увидели в словах Трампа важный сигнал Зеленскому
01:42
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенора, Рокета и Карлсона. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.
Финские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Уже не остановить": в ЕС предупредили о нападении на Россию
03:39
 
