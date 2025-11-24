"С рук не сойдет": в Британии вышли из себя из-за выходки Зеленского

"Кража такого масштаба не сойдет Зеленскому с рук. Возможно, уже сейчас кто-то думает о том, как привлечь его к ответственности", — сказал Гэллоуэй.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенора, Рокета и Карлсона. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.