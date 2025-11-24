https://ria.ru/20251124/zelenskiy-2057025453.html
Зеленский не уполномочен подписывать сделку о покупке Rafale, заявил Азаров
Зеленский не уполномочен подписывать сделку о покупке Rafale, заявил Азаров - РИА Новости, 24.11.2025
Зеленский не уполномочен подписывать сделку о покупке Rafale, заявил Азаров
Владимир Зеленский не имел полномочий заключать сделку с Францией о покупке у Парижа 100 истребителей Rafale и систем ПВО SAMP-T, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T03:07:00+03:00
2025-11-24T03:07:00+03:00
2025-11-24T03:07:00+03:00
в мире
франция
париж
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
эммануэль макрон
dassault aviation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c25be95bb1fab7bbb743ef106c97646e.jpg
https://ria.ru/20251122/ukraina-2056860507.html
https://ria.ru/20251122/azarov-2056790390.html
франция
париж
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4307c8625b78d8a43d568907f63fd8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), эммануэль макрон, dassault aviation, rafale
В мире, Франция, Париж, Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Эммануэль Макрон, Dassault Aviation, Rafale
Зеленский не уполномочен подписывать сделку о покупке Rafale, заявил Азаров
Азаров: у Зеленского нет полномочий подписывать сделку о покупке Rafale
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский не имел полномочий заключать сделку с Францией о покупке у Парижа 100 истребителей Rafale и систем ПВО SAMP-T, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
"Формально (Зеленский
- ред.) какие-то там бумажки подписал, которые вообще он не имел права подписывать по Конституции Украины
…Имущественные договоры подписывает руководитель правительства или человек, которому поручено руководителем правительства. То есть, в Украине по Конституции кабинет министров является главным исполнительным органом власти, а президент - это глава государства. Он в хозяйственные или в экономические вопросы не вникает. А он (Зеленский - ред.) взял и подписал, как обычно, нарушив Конституцию", - заявил Азаров
.
Президент Франции Эммануэль Макрон
и Владимир Зеленский подписали ранее в Париже
декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом
у Парижа 100 истребителей Rafa
le, а также систем ПВО SAMP-T.
Стоимость одного нового самолета Rafale в зависимости от заказанного пакета вооружения и обслуживания составляет от 150 до 285 миллионов долларов.
На текущий момент Dassault Aviation
выполняет контракты на поставку истребителей Rafale следующим зарубежным странам: Египет
(30 единиц; контракт на 4,6 миллиарда долларов), Индонезия
(42 единицы; 8,1 миллиарда долларов), Индия
(26 единиц; 7,4 миллиарда долларов), Хорватия
(12 единиц; 1,18 миллиарда долларов; б/у), Сербия
(12 единиц; 3 миллиарда долларов), ОАЭ
(80 единиц; 18 миллиардов долларов).
Примерные объемы поставок на экспорт по годам по уже подписанным контрактам: 2025 год - 17 единиц, 2026 год - 30 единиц, 2027 год - 38 единиц, 2028 год - 22 единиц, 2029 год - 28 единиц, 2030 год - 28 единиц, 2031 год - 16 единиц, 2032 год - 16 единиц.
Французская компания Dassault Aviation планирует увеличить производство истребителей Rafale до трех в месяц к 2026 году, до четырех в месяц - в 2028-2029 годах, с дальнейшей возможностью производства пяти единиц в месяц позже.