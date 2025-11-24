Зеленский не уполномочен подписывать сделку о покупке Rafale, заявил Азаров

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский не имел полномочий заключать сделку с Францией о покупке у Парижа 100 истребителей Rafale и систем ПВО SAMP-T, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

"Формально ( Зеленский - ред.) какие-то там бумажки подписал, которые вообще он не имел права подписывать по Конституции Украины …Имущественные договоры подписывает руководитель правительства или человек, которому поручено руководителем правительства. То есть, в Украине по Конституции кабинет министров является главным исполнительным органом власти, а президент - это глава государства. Он в хозяйственные или в экономические вопросы не вникает. А он (Зеленский - ред.) взял и подписал, как обычно, нарушив Конституцию", - заявил Азаров

Стоимость одного нового самолета Rafale в зависимости от заказанного пакета вооружения и обслуживания составляет от 150 до 285 миллионов долларов.

Примерные объемы поставок на экспорт по годам по уже подписанным контрактам: 2025 год - 17 единиц, 2026 год - 30 единиц, 2027 год - 38 единиц, 2028 год - 22 единиц, 2029 год - 28 единиц, 2030 год - 28 единиц, 2031 год - 16 единиц, 2032 год - 16 единиц.