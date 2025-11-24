Рейтинг@Mail.ru
Защита просит вернуть в прокуратуру дело Чекалиных о выводе денег
11:41 24.11.2025 (обновлено: 14:02 24.11.2025)
Защита просит вернуть в прокуратуру дело Чекалиных о выводе денег
Защита просит вернуть в прокуратуру дело Чекалиных о выводе денег - РИА Новости, 24.11.2025
Защита просит вернуть в прокуратуру дело Чекалиных о выводе денег
Защита подала в суд ходатайство о возврате в прокуратуру уголовного дела Валерии и Артема Чекалиных о выводе более 250 миллионов рублей из России на счета... РИА Новости, 24.11.2025
Происшествия, Россия, Москва, Артем Чекалин, ОАЭ, Сбербанк России
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве. 24 ноября 2025
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве. 24 ноября 2025
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Защита подала в суд ходатайство о возврате в прокуратуру уголовного дела Валерии и Артема Чекалиных о выводе более 250 миллионов рублей из России на счета компании в ОАЭ из-за нарушения территориальной подследственности, рассказал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков.
"Мы отправили в суд ходатайство о возвращении дела прокурору. Местом совершения инкриминируемого Чекалиным преступления является место нахождения офиса "Сбербанк", адрес которого относится к Академическому району Москвы. Счет в Сбербанке, соответственно, документы по валютному контролю, если бы они действительно требовались, должны были быть предоставлены туда", - сказал партнер адвокатского бюро ЕПАМ Третьяков.
Мосгорсуд оставил в СИЗО Янковскую по делу о продаже Лерчек подделок
13 ноября, 12:50
Мосгорсуд оставил в СИЗО Янковскую по делу о продаже Лерчек подделок
13 ноября, 12:50
По словам собеседника, территориальные полномочия следственного отдела ГУМВД по ТиНАО "не распространяются на место совершения инкриминируемого деяния".
"Таким образом, территориальная подследственность настоящего уголовного дела нарушена, в результате чего обвинительное заключение по делу составлено, подписано и отправлено в суд неуполномоченным лицом, это нарушение не может быть устранено в ходе судебного заседания и поэтому является основанием для возвращения уголовного дела прокурору", – пояснил Третьяков.
Он добавил, что фигуранты никогда не проживали в ТиНАО, а жителей этого района среди свидетелей меньше 1%, вдобавок никаких событий, указанных в обвинительном заключении, там не происходило.
В понедельник Гагаринский суд Москвы проведет по делу предварительное судебное заседание в закрытом режиме. Чекалины находятся под домашним арестом. Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ, предоставив кредитной организации подложные документы.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Находящаяся под домашним арестом Чекалина беременна в четвертый раз
14 ноября, 07:40
 
ПроисшествияРоссияМоскваАртем ЧекалинОАЭСбербанк России
 
 
