Защита просит вернуть в прокуратуру дело Чекалиных о выводе денег

Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве. 24 ноября 2025

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Защита подала в суд ходатайство о возврате в прокуратуру уголовного дела Валерии и Артема Чекалиных о выводе более 250 миллионов рублей из России на счета компании в ОАЭ из-за нарушения территориальной подследственности, рассказал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков.

"Мы отправили в суд ходатайство о возвращении дела прокурору. Местом совершения инкриминируемого Чекалиным преступления является место нахождения офиса " Сбербанк ", адрес которого относится к Академическому району Москвы . Счет в Сбербанке, соответственно, документы по валютному контролю, если бы они действительно требовались, должны были быть предоставлены туда", - сказал партнер адвокатского бюро ЕПАМ Третьяков.

По словам собеседника, территориальные полномочия следственного отдела ГУМВД по ТиНАО "не распространяются на место совершения инкриминируемого деяния".

"Таким образом, территориальная подследственность настоящего уголовного дела нарушена, в результате чего обвинительное заключение по делу составлено, подписано и отправлено в суд неуполномоченным лицом, это нарушение не может быть устранено в ходе судебного заседания и поэтому является основанием для возвращения уголовного дела прокурору", – пояснил Третьяков.

Он добавил, что фигуранты никогда не проживали в ТиНАО, а жителей этого района среди свидетелей меньше 1%, вдобавок никаких событий, указанных в обвинительном заключении, там не происходило.

В понедельник Гагаринский суд Москвы проведет по делу предварительное судебное заседание в закрытом режиме. Чекалины находятся под домашним арестом. Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.