В Запорожье прогремели взрывы
Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило агентство Укринформ. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
в мире
запорожье
россия
запорожская область
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы