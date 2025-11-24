Рейтинг@Mail.ru
Экологи объяснили, почему в Волгограде появился неприятный запах - РИА Новости, 24.11.2025
11:42 24.11.2025
Экологи объяснили, почему в Волгограде появился неприятный запах
Экологи объяснили, почему в Волгограде появился неприятный запах
происшествия
волгоград
волгоградская область
волгоград
волгоградская область
происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
Экологи объяснили, почему в Волгограде появился неприятный запах

© РИА Новости / Владимир АстапковичВид на Волгоград
Вид на Волгоград - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Волгоград. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Неприятный запах в Волгограде вызван безветренной погодой и туманом, из-за которых смог не рассеивается, сообщили РИА Новости в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Жители Волгограда последние несколько дней жалуются на неприятные запахи в воздухе.
"На территории Волгоградской области сохраняются сложные метеорологические условия, характеризующиеся безветренной погодой и туманом. Такие условия препятствуют перемещению воздушных масс и рассеиванию различных запахов", - сообщили агентству в комитете.
По информации ведомства, специалисты регионального Центра экологического контроля взяли пробы воздуха в разных районах Волгограда на исследование.
ПроисшествияВолгоградВолгоградская область
 
 
