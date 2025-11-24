Экологи объяснили, почему в Волгограде появился неприятный запах

ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Неприятный запах в Волгограде вызван безветренной погодой и туманом, из-за которых смог не рассеивается, сообщили РИА Новости в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.