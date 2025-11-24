Рейтинг@Mail.ru
Захарова предложила ввести пластиковые ID-карты - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/zaharova-2057164939.html
Захарова предложила ввести пластиковые ID-карты
Захарова предложила ввести пластиковые ID-карты - РИА Новости, 24.11.2025
Захарова предложила ввести пластиковые ID-карты
Необходимо подумать над вопросом пластиковых идентификационных карт, которые были бы промежуточным звеном между паспортом и цифровым профилем, заявила... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:21:00+03:00
2025-11-24T15:21:00+03:00
общество
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23d89e89263a125486c61419dc231168.jpg
https://ria.ru/20251029/profil-2051647456.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мария захарова
Общество, Россия, Мария Захарова
Захарова предложила ввести пластиковые ID-карты

Захарова призвала ввести ID-карты как звено между паспортом и цифровым профилем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Мария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Необходимо подумать над вопросом пластиковых идентификационных карт, которые были бы промежуточным звеном между паспортом и цифровым профилем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Я бы упомянула проблему все-таки каких-то ID-карт, идентификационных. Потому что пока у нас только паспорт и будущий цифровой профиль, а где промежуточное звено в виде какой-то пластиковой карты", - заявила Захарова.
Цифровой профиль – это ответственность перед каждым конкретным гражданином, но между существующими базами данных есть разночтения, отметила она.
"Есть информация на "Госуслугах", есть информация на mos.ru, есть информация в профильных базах ведомств различных. Это нужно приводить в соответствие и нужно гармонизировать этот процесс", - сказала она в ходе пленарного заседания межфракционной конференции "Приоритеты социально-экономического развития России".
Только после этого можно повсеместно внедрять цифровой профиль, который, конечно, нужен, подчеркнула Захарова.
Девушка со смартфоном и кредитной картой - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Минцифры предложило оформлять банковские продукты через "цифровой профиль"
29 октября, 20:43
 
ОбществоРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала