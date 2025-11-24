Тренер "Миннесоты" отметил прогресс Юрова

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Джон Хайнс выделил российского нападающего Данилу Юрова, отметив, что с каждым матчем он становится увереннее в работе с шайбой и атакующих действиях.