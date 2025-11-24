Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Миннесоты" отметил прогресс Юрова
10:09 24.11.2025
Тренер "Миннесоты" отметил прогресс Юрова
Тренер "Миннесоты" отметил прогресс Юрова
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Джон Хайнс выделил российского нападающего Данилу Юрова, отметив, что с каждым матчем... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
/20251124/nkhl-2057020649.html
Тренер "Миннесоты" отметил прогресс Юрова

Тренер "Миннесоты" Хайнс заявил, что Юров становится лучше в атакующих действиях

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Джон Хайнс выделил российского нападающего Данилу Юрова, отметив, что с каждым матчем он становится увереннее в работе с шайбой и атакующих действиях.
В ночь на понедельник "Миннесота" одержала гостевую победу над "Виннипег Джетс" со счетом 3:0 в регулярном чемпионате. Юров стал автором заброшенной шайбы на 29-й минуте.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 ноября 2025 • начало в 00:00
Завершен
Виннипег
0 : 3
Миннесота
28:23 • Данила Юров
(Яков Тренин)
38:12 • Брок Фабер
(Маркус Йоханссон)
46:29 • Кирилл Капризов
(Якоб Миддлтон, Матс Цуккарелло)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Юров становится лучше в работе с шайбой и в атакующих действиях. На протяжении сезона он был надежен в обороне и демонстрировал высокий хоккейный интеллект. Сейчас с каждым матчем он также прибавляет в уверенности и все лучше понимает, когда и как действовать на площадке", - приводятся слова Хайнса на сайте НХЛ.
Юрову 21 год. В мае россиянин заключил трехлетний контракт новичка с "Миннесотой". Он дебютировал в НХЛ 13 октября в матче регулярного чемпионата против "Лос-Анджелес Кингз", а спустя семь дней в игре против "Нью-Йорк Рейнджерс" забросил свою первую шайбу в лиге. В нынешнем сезоне на счету форварда участие в 18 матчах, в которых он набрал 6 (3 гола + 3 передачи) очков. Юров является воспитанником магнитогорского "Металлурга", за который выступал с 2020 по 2025 год.
Хоккеист Нью-Йорк Айлендерс Александр Романов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Романов может пропустить остаток регулярного чемпионата НХЛ
