Источник: несколько человек погибли при покушении на губернатора в Йемене
Источник: несколько человек погибли при покушении на губернатора в Йемене - РИА Новости, 24.11.2025
Источник: несколько человек погибли при покушении на губернатора в Йемене
Несколько человек погибли во время покушения на губернатора провинции Таиз на юго-западе Йемена, которая частично находится под контролем движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 24.11.2025
Источник: несколько человек погибли при покушении на губернатора в Йемене
При покушении на губернатора провинции Таиз Шамсана умерли несколько человек