19:26 24.11.2025
Источник: несколько человек погибли при покушении на губернатора в Йемене
Источник: несколько человек погибли при покушении на губернатора в Йемене
Несколько человек погибли во время покушения на губернатора провинции Таиз на юго-западе Йемена, которая частично находится под контролем движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:26:00+03:00
2025-11-24T19:26:00+03:00
в мире, йемен, таиз (мухафаза), ансар алла
В мире, Йемен, Таиз (мухафаза), Ансар Алла
Источник: несколько человек погибли при покушении на губернатора в Йемене

При покушении на губернатора провинции Таиз Шамсана умерли несколько человек

© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
КАИР, 24 ноя - РИА Новости. Несколько человек погибли во время покушения на губернатора провинции Таиз на юго-западе Йемена, которая частично находится под контролем движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил в понедельник РИА Новости источник в местных органах власти.
"Губернатор Набиль Шамсан выжил после покушения вооруженных лиц, которые устроили засаду в районе Хеджа-эль-Абд на юге Йемена. Его состояние стабильное. В результате нападения несколько человек погибли, и еще несколько получили ранения", - сказал источник.
По словам собеседника агентства, целью нападения также были несколько военных правительственной армии Йемена.
Город Сана, Йемен
Хуситы приговорили 17 осужденных за шпионаж к расстрелу
22 ноября, 21:02
 
