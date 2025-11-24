Рейтинг@Mail.ru
Свыше 900 бойцов СВО и членов их семей в Якутии трудоустроены по квоте - РИА Новости, 24.11.2025
Республика Саха (Якутия)
 
11:00 24.11.2025
Свыше 900 бойцов СВО и членов их семей в Якутии трудоустроены по квоте
Свыше 900 бойцов СВО и членов их семей в Якутии трудоустроены по квоте, рабочие места предоставили 379 организаций, сообщает оперативный штаб республики.
Свыше 900 бойцов СВО и членов их семей в Якутии трудоустроены по квоте

ЯКУТСК, 24 ноя - РИА Новости. Свыше 900 бойцов СВО и членов их семей в Якутии трудоустроены по квоте, рабочие места предоставили 379 организаций, сообщает оперативный штаб республики.
"На 2025 год в республике квота для трудоустройства участников специальной военной операции и членов их семей установлена на 914 рабочих мест. В настоящее время план полностью выполнен – работы предоставили 379 организаций региона", - приводятся слова заместителя председателя правительства Якутии Георгия Степанова.
Он отметил, что работодатели, трудоустраивающие участников СВО на квотируемые места, имеют возможность получить субсидию на возмещение затрат на оплату труда участников СВО.
