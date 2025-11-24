https://ria.ru/20251124/yakutiya-2057077467.html
Свыше 900 бойцов СВО и членов их семей в Якутии трудоустроены по квоте
Свыше 900 бойцов СВО и членов их семей в Якутии трудоустроены по квоте - РИА Новости, 24.11.2025
Свыше 900 бойцов СВО и членов их семей в Якутии трудоустроены по квоте
Свыше 900 бойцов СВО и членов их семей в Якутии трудоустроены по квоте, рабочие места предоставили 379 организаций, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T11:00:00+03:00
2025-11-24T11:00:00+03:00
2025-11-24T11:00:00+03:00
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_777d150f4259838d79b7d322683d8e3d.jpg
https://ria.ru/20251121/yakutiya-2056596741.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_0f0e092f3c2e9fb3e5fa20207a508266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия)
Свыше 900 бойцов СВО и членов их семей в Якутии трудоустроены по квоте
В Якутии более 900 бойцов СВО трудоустроили по квоте
ЯКУТСК, 24 ноя - РИА Новости. Свыше 900 бойцов СВО и членов их семей в Якутии трудоустроены по квоте, рабочие места предоставили 379 организаций, сообщает оперативный штаб республики.
"На 2025 год в республике квота для трудоустройства участников специальной военной операции и членов их семей установлена на 914 рабочих мест. В настоящее время план полностью выполнен – работы предоставили 379 организаций региона", - приводятся слова заместителя председателя правительства Якутии Георгия Степанова.
Он отметил, что работодатели, трудоустраивающие участников СВО на квотируемые места, имеют возможность получить субсидию на возмещение затрат на оплату труда участников СВО.