Свыше 900 бойцов СВО и членов их семей в Якутии трудоустроены по квоте

ЯКУТСК, 24 ноя - РИА Новости. Свыше 900 бойцов СВО и членов их семей в Якутии трудоустроены по квоте, рабочие места предоставили 379 организаций, сообщает оперативный штаб республики.

"На 2025 год в республике квота для трудоустройства участников специальной военной операции и членов их семей установлена на 914 рабочих мест. В настоящее время план полностью выполнен – работы предоставили 379 организаций региона", - приводятся слова заместителя председателя правительства Якутии Георгия Степанова.