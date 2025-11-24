Производство замороженных фруктов и ягод в Подмосковье выросло на 17%

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Подмосковные предприятия за девять месяцев нарастили выпуск замороженных фруктов и ягод более чем на 17%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За январь-сентябрь 2025 года в регионе произвели 9 тысяч тонн этой продукции, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

Достижению таких показателей способствовала работа ведущих отраслевых предприятий.