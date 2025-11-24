https://ria.ru/20251124/yagody-2057123449.html
Производство замороженных фруктов и ягод в Подмосковье выросло на 17%
Производство замороженных фруктов и ягод в Подмосковье выросло на 17% - РИА Новости, 24.11.2025
Производство замороженных фруктов и ягод в Подмосковье выросло на 17%
Подмосковные предприятия за девять месяцев нарастили выпуск замороженных фруктов и ягод более чем на 17%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:09:00+03:00
2025-11-24T13:09:00+03:00
2025-11-24T13:09:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739283375_0:822:2047:1973_1920x0_80_0_0_583f4f8e2dfe5c2cf932761191294876.jpg
https://ria.ru/20251105/yaytsa-2052948504.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739283375_0:630:2047:2165_1920x0_80_0_0_b1e43558b3ce42a3fd67e7f9fde2b25e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Производство замороженных фруктов и ягод в Подмосковье выросло на 17%
Выпуск замороженных фруктов и ягод в Московской области вырос более чем на 17%
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Подмосковные предприятия за девять месяцев нарастили выпуск замороженных фруктов и ягод более чем на 17%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За январь-сентябрь 2025 года в регионе произвели 9 тысяч тонн этой продукции, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года.
Достижению таких показателей способствовала работа ведущих отраслевых предприятий.
В Минсельхозе Подмосковья отмечают стабильный рост в производстве замороженных фруктов и ягод. По итогам 2024 года, местные предприятия выпустили 9,3 тысячи тонн такой продукции. Компании продолжают обеспечивать потребителей качественными продуктами, демонстрируя устойчивое развитие на рынке замороженных продуктов.