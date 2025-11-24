Рейтинг@Mail.ru
Производство замороженных фруктов и ягод в Подмосковье выросло на 17%
Новости Подмосковья
 
13:09 24.11.2025
Производство замороженных фруктов и ягод в Подмосковье выросло на 17%
Производство замороженных фруктов и ягод в Подмосковье выросло на 17%
московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Подмосковные предприятия за девять месяцев нарастили выпуск замороженных фруктов и ягод более чем на 17%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За январь-сентябрь 2025 года в регионе произвели 9 тысяч тонн этой продукции, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года.
Достижению таких показателей способствовала работа ведущих отраслевых предприятий.
В Минсельхозе Подмосковья отмечают стабильный рост в производстве замороженных фруктов и ягод. По итогам 2024 года, местные предприятия выпустили 9,3 тысячи тонн такой продукции. Компании продолжают обеспечивать потребителей качественными продуктами, демонстрируя устойчивое развитие на рынке замороженных продуктов.
Яйца - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Производство яиц в Подмосковье к 2030 году вырастет почти в 6 раз
5 ноября, 12:53
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
