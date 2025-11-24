https://ria.ru/20251124/vzryvy-2057271772.html
В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.11.2025
В Харьковской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харьковской области на востоке Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T22:55:00+03:00
2025-11-24T22:55:00+03:00
2025-11-24T23:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875844324_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_e3e2f277b13a5dfa6d2c1e252b26cf07.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875844324_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_f35db8ccbc233397e3a5a7266b48b332.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области в Нововодолажской общине прогремели взрывы