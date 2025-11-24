https://ria.ru/20251124/vzryvy-2057027694.html
В Измаиле прогремели новые взрывы
Новые взрывы прогремели в Измаиле Одесской области, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
одесская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
одесская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
