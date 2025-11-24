В Москве обсудили взаимодействие казачества с РПЦ

Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава
Российское казачество
 
20:30 24.11.2025 (обновлено: 12:19 26.11.2025)
Предварительные итоги работы за текущий год подвели на заседании постоянной комиссии по взаимодействию с РПЦ Совета при Президенте РФ по делам казачества
российское казачество
российское казачество
русская православная церковь
Новости
российское казачество, русская православная церковь
Российское казачество, Российское казачество, Русская православная церковь

Заседание постоянной комиссии по взаимодействию с Русской православной церковью Совета при Президенте РФ по делам казачества в Москве
© Пресс-служба Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Предварительные итоги работы за текущий год подвели на заседании постоянной комиссии по взаимодействию с РПЦ Совета при Президенте РФ по делам казачества в представительстве Волжского казачьего войска в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством. Собрание провел председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
В адрес участников прозвучало приветствие ответственного секретаря Совета при Президенте РФ по делам казачества, заместителя начальника Управления Президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Алексея Кириченко. В своем послании ответственный секретарь отметил высокий организационный уровень комиссии, а также подчеркнул важность сотрудничества РПЦ и казачества.
"Важно, чтобы взаимодействие крепло и принимало устойчивый характер с учетом приоритетов работы с подрастающим поколением, воспитания его в духе традиционных духовно-нравственных ценностей", – говорилось также в послании.
В ходе заседания митрополит Кирилл рассказал о приоритетных направлениях деятельности, а также напомнил о ключевых темах уходящего года. Среди них – сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание молодежи и содействие развитию непрерывного казачьего образования, консолидация российского и международного казачества, а также окормление казаков-воинов в зоне СВО.
"Благодаря системной работе с Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, Министерством обороны РФ и Всероссийским казачьим обществом удалось выстроить понятную систему заключения как долгосрочных контрактов священниками для духовного окормления военнослужащих, так и упорядочить практику краткосрочных визитов", – отметил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
С инициативой проведения VII Евразийского форума казачьей молодежи выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Совет поддержал данную идею. Кроме того, участники заседания поделились деталями проведения предстоящих научных конференций, историко-документальных выставок, а также рассказали о курсах СКВК по повышению квалификации руководителей епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством, атаманов и их помощников.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоРусская православная церковь
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
