В Москве обсудили взаимодействие казачества с РПЦ

Заседание постоянной комиссии по взаимодействию с Русской православной церковью Совета при Президенте РФ по делам казачества в Москве

© Пресс-служба Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством Заседание постоянной комиссии по взаимодействию с Русской православной церковью Совета при Президенте РФ по делам казачества в Москве

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Предварительные итоги работы за текущий год подвели на заседании постоянной комиссии по взаимодействию с РПЦ Совета при Президенте РФ по делам казачества в представительстве Волжского казачьего войска в Москве. Об этом Предварительные итоги работы за текущий год подвели на заседании постоянной комиссии по взаимодействию с РПЦ Совета при Президенте РФ по делам казачества в представительстве Волжского казачьего войска в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством. Собрание провел председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

В адрес участников прозвучало приветствие ответственного секретаря Совета при Президенте РФ по делам казачества, заместителя начальника Управления Президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Алексея Кириченко. В своем послании ответственный секретарь отметил высокий организационный уровень комиссии, а также подчеркнул важность сотрудничества РПЦ и казачества.

"Важно, чтобы взаимодействие крепло и принимало устойчивый характер с учетом приоритетов работы с подрастающим поколением, воспитания его в духе традиционных духовно-нравственных ценностей", – говорилось также в послании.

В ходе заседания митрополит Кирилл рассказал о приоритетных направлениях деятельности, а также напомнил о ключевых темах уходящего года. Среди них – сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание молодежи и содействие развитию непрерывного казачьего образования, консолидация российского и международного казачества, а также окормление казаков-воинов в зоне СВО.

"Благодаря системной работе с Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, Министерством обороны РФ и Всероссийским казачьим обществом удалось выстроить понятную систему заключения как долгосрочных контрактов священниками для духовного окормления военнослужащих, так и упорядочить практику краткосрочных визитов", – отметил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.