В Москве к 150-летию Евгения Лансере открылась выставка графики художника
Культура
 
13:24 24.11.2025
В Москве к 150-летию Евгения Лансере открылась выставка графики художника
В Москве к 150-летию Евгения Лансере открылась выставка графики художника
В Государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка "Мир графики Евгения Лансере. Собрание Михаила Сеславинского", приуроченная к 150-летнему юбилею... РИА Новости, 24.11.2025
https://ria.ru/20251119/sokrovischa-2055785996.html
Светлана Вовк
михаил сеславинский, александр бенуа, мир искусства, российская академия художеств, кавказ, музеи, новости культуры, что посмотреть , куда сходить
В Москве к 150-летию Евгения Лансере открылась выставка графики художника

© Фото предосталвено организаторами выставки "Мир графики Евгения Лансере"Выставка "Мир графики Евгения Лансере"
Выставка Мир графики Евгения Лансере - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото предосталвено организаторами выставки "Мир графики Евгения Лансере"
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка "Мир графики Евгения Лансере. Собрание Михаила Сеславинского", приуроченная к 150-летнему юбилею русского художника.
В экспозиции более 100 предметов: эскизы обложек и иллюстраций, рисунки, отдельные оттиски и редкие литографии. Произведения раскрывают весь путь художника: от ранних работ в знаменитом объединении "Мир искусства" до зрелых, созданных в поездках по Кавказу.
"Евгений Лансере занимает особое место в русском искусстве. Его работы, будь то книжная графика или фронтовые зарисовки 1914-1915 годов, отличаются не только виртуозной техникой, но и глубочайшим пониманием духа времени. Выставка позволяет проследить, как менялся его стиль и какую роль он играл в формировании визуальной культуры Серебряного века и последующих десятилетий", – рассказал на открытии экспозиции Михаил Сеславинский, председатель Национального союза библиофилов, академик Российской академии художеств.
"Выставка уникальна своим акцентом на графическое художественное творчество и любовно подобранным материалом, раскрывающим вклад моего деда не только в отечественное изобразительное искусство, но и в книжную культуру", - отметил внук художника Евгений Лансере.
Проект является тематическим продолжением выставки "Книжный мир Александра Бенуа", состоявшейся в музее два года назад.
Сокровища российской короны: уникальная коллекция Царского Села в Москве
19 ноября, 08:00
 
Культура
 
 
