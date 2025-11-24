СМИ назвали реальные сроки обязательной работы для выпускников медвузов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Не всем выпускникам медицинских вузов будет необходимо отрабатывать три года по целевому направлению, сообщает "Коммерсантъ".
«
"Согласно подзаконным актам Минздрава, максимальный срок — три года работы под руководством врача-наставника — установлен лишь для некоторых медицинских специальностей", — говорится в материале.
В публикации указали, что выпускники специалитета, обучавшиеся по программе "лечебное дело", а также ординаторы, специализирующиеся в таких направлениях, как "неонатология", "терапия", "онкология", "пластическая хирургия", "сердечно-сосудистая хирургия" и "торакальная хирургия", обязаны в течение трех лет работать в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС.
Первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга на прошлой неделе заявил, что выпускники медицинских вузов, которые обучались по целевому договору, после окончания специалитета или ординатуры трудоустраиваются в медицинскую организацию на полноценную ставку с заработной платой.
Президент Владимир Путин 17 ноября подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре.