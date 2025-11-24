Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали реальные сроки обязательной работы для выпускников медвузов - РИА Новости, 24.11.2025
13:11 24.11.2025 (обновлено: 14:18 24.11.2025)
СМИ назвали реальные сроки обязательной работы для выпускников медвузов
СМИ назвали реальные сроки обязательной работы для выпускников медвузов
Не всем выпускникам медицинских вузов будет необходимо отрабатывать три года по целевому направлению, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 24.11.2025
СМИ назвали реальные сроки обязательной работы для выпускников медвузов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Не всем выпускникам медицинских вузов будет необходимо отрабатывать три года по целевому направлению, сообщает "Коммерсантъ".
"Согласно подзаконным актам Минздрава, максимальный срок — три года работы под руководством врача-наставника — установлен лишь для некоторых медицинских специальностей", — говорится в материале.
В публикации указали, что выпускники специалитета, обучавшиеся по программе "лечебное дело", а также ординаторы, специализирующиеся в таких направлениях, как "неонатология", "терапия", "онкология", "пластическая хирургия", "сердечно-сосудистая хирургия" и "торакальная хирургия", обязаны в течение трех лет работать в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС.
Первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга на прошлой неделе заявил, что выпускники медицинских вузов, которые обучались по целевому договору, после окончания специалитета или ординатуры трудоустраиваются в медицинскую организацию на полноценную ставку с заработной платой.
Президент Владимир Путин 17 ноября подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре.
Более 970 человек поступили в медвузы по договорам с больницами Подмосковья
