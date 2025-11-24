СМИ назвали реальные сроки обязательной работы для выпускников медвузов

"Согласно подзаконным актам Минздрава, максимальный срок — три года работы под руководством врача-наставника — установлен лишь для некоторых медицинских специальностей", — говорится в материале.

В публикации указали, что выпускники специалитета, обучавшиеся по программе "лечебное дело", а также ординаторы, специализирующиеся в таких направлениях, как "неонатология", "терапия", "онкология", "пластическая хирургия", "сердечно-сосудистая хирургия" и "торакальная хирургия", обязаны в течение трех лет работать в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС.