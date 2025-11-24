https://ria.ru/20251124/vsu-2057224061.html
В Белгородской области при ударе FPV-дрона погибла женщина
Женщина погибла, мужчина ранен в результате удара украинского FPV-дрона по легковому автомобилю в селе Репяховка Белгородской области, сообщил в понедельник... РИА Новости, 24.11.2025
