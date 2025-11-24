Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о бегстве украинцев из подразделения ВСУ - РИА Новости, 24.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 24.11.2025
Пленный рассказал о бегстве украинцев из подразделения ВСУ
Пленный рассказал о бегстве украинцев из подразделения ВСУ
Украинский военнослужащий Николай Бабчук, взятый в плен под Красноармейском, рассказал, что из 100 человек в его подразделении сбежали 20. РИА Новости, 24.11.2025
Пленный рассказал о бегстве украинцев из подразделения ВСУ

Пленный Бабчук: 20 человек из 100 сбежали из подразделения ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Бабчук, взятый в плен под Красноармейском, рассказал, что из 100 человек в его подразделении сбежали 20.
Бабчук пытался в группе из трёх боевиков ВСУ сбежать из Красноармейска в ДНР. Двое его сослуживцев были ликвидированы. Он же решил сдаться в плен.
Военкомы выловили всех мужчин села Могилевка на Украине, рассказал пленный
02:44
"В моем подразделении приехало 100 человек, сбежало 20 человек в самовольное оставление части. Не буду врать, может быть, подкупали, может, через забор, может, так ломились", - сказал пленный в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Бабчук рассказал, что до мобилизации работал ландшафтным дизайнером. Сотрудники украинского военкомата схватили его, когда он возвращался в город. В военкомате медкомиссия заняла одну минуту, сообщил Бабчук.
"В военкомате держали связанными, воды не давали, есть не давали. Куда везут, никто не знал. Привезли как отбросов", - рассказал он об отношении к мобилизуемым на Украине.
На позиции, куда его отправило командование, будущий пленный просидел полтора месяца, рассказал он. Бабчук пожаловался на снабжение - раз в неделю им сбрасывали с воздуха печенье и воду, которые потом приходилось по полям искать "как грибы".
На все вопросы о возможной ротации командование отвечало Бабчуку, что "ничего не знает".
"Оттуда вы не проберетесь. Лучше вам сдаться и быть живыми. Хоть накормят, будут человеческие отношения. Не будете голодать. Сам вначале боялся сдаться, потому что слышал, что убивают, бьют", - посоветовал он другим военнослужащим ВСУ также сдаваться в плен.
ВСУ нанесли удары дронами по сдающимся в плен сослуживцам
Вчера, 06:32
 
