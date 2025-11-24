Пленный рассказал о бегстве украинцев из подразделения ВСУ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Бабчук, взятый в плен под Красноармейском, рассказал, что из 100 человек в его подразделении сбежали 20.

Бабчук пытался в группе из трёх боевиков ВСУ сбежать из Красноармейска ДНР . Двое его сослуживцев были ликвидированы. Он же решил сдаться в плен.

"В моем подразделении приехало 100 человек, сбежало 20 человек в самовольное оставление части. Не буду врать, может быть, подкупали, может, через забор, может, так ломились", - сказал пленный в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ

Бабчук рассказал, что до мобилизации работал ландшафтным дизайнером. Сотрудники украинского военкомата схватили его, когда он возвращался в город. В военкомате медкомиссия заняла одну минуту, сообщил Бабчук.

"В военкомате держали связанными, воды не давали, есть не давали. Куда везут, никто не знал. Привезли как отбросов", - рассказал он об отношении к мобилизуемым на Украине

На позиции, куда его отправило командование, будущий пленный просидел полтора месяца, рассказал он. Бабчук пожаловался на снабжение - раз в неделю им сбрасывали с воздуха печенье и воду, которые потом приходилось по полям искать "как грибы".

На все вопросы о возможной ротации командование отвечало Бабчуку, что "ничего не знает".