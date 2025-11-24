Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме прокомментировали встречу представителей США и Украины - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/vstrecha-2057023057.html
В Белом доме прокомментировали встречу представителей США и Украины
В Белом доме прокомментировали встречу представителей США и Украины - РИА Новости, 24.11.2025
В Белом доме прокомментировали встречу представителей США и Украины
Американские переговорщики в Женеве провели продолжительную и продуктивную встречу с делегацией Украины, заявил Белый дом. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T02:29:00+03:00
2025-11-24T02:29:00+03:00
в мире
женева (город)
украина
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939923800_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_a1c2025179d9aad04566d48acb63756b.jpg
https://ria.ru/20251123/ssha-2057012193.html
женева (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939923800_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b477684712cee82c72d229882fa6dddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), украина, джаред кушнер
В мире, Женева (город), Украина, Джаред Кушнер
В Белом доме прокомментировали встречу представителей США и Украины

Белый дом: переговорщики США провели продуктивную встречу с делегацией Украины

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Американские переговорщики в Женеве провели продолжительную и продуктивную встречу с делегацией Украины, заявил Белый дом.
"Сегодня госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф, Джаред Кушнер и министр Дрисколл провели обширную и продуктивную встречу с украинской делегацией для рассмотрения последних проектов соглашений, находящихся в стадии обсуждения. Разговор был откровенным, детальным и проходил в духе партнёрских отношений и общей цели", - говорится в заявлении Белого дома.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
США получили от России много документов по урегулированию, сказал Рубио
Вчера, 23:46
 
В миреЖенева (город)УкраинаДжаред Кушнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала