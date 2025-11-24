https://ria.ru/20251124/vstrecha-2057023057.html
В Белом доме прокомментировали встречу представителей США и Украины
В Белом доме прокомментировали встречу представителей США и Украины - РИА Новости, 24.11.2025
В Белом доме прокомментировали встречу представителей США и Украины
Американские переговорщики в Женеве провели продолжительную и продуктивную встречу с делегацией Украины, заявил Белый дом. РИА Новости, 24.11.2025
