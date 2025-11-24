Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
24.11.2025
Российские войска освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
Российские войска освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области - РИА Новости, 24.11.2025
Российские войска освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Затишье Запорожской области, сообщило... РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
безопасность, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область
Российские войска освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области

МО РФ: ВС России освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Затишье в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Затишье в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Затишье в Запорожской области
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Затишье Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Затишье Запорожской области", - говорится в сообщении МО РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"На кусочки": на Западе рассказали об ударе по Зеленскому
07:29
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
