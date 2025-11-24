https://ria.ru/20251124/vojska-2057117080.html
Российские войска освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
Российские войска освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Затишье Запорожской области, сообщило... РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
россия
запорожская область
Российские войска освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
