Администрация Эрдогана опровергла сообщения о повреждении мечети Айя-София

АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы повреждении пола и нанесенном ущербе известной мечети Айя-София в Стамбуле, заявив, что исторический памятник продолжает проходить плановые реставрационные работы.

"Появившиеся в СМИ и социальных сетях утверждения о разрушении пола или повреждениях, нанесенных строительной техникой, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции

В заявлении подчеркивается, что реставрация, начатая в 2023 году "с целью передачи Айя-Софии будущим поколениям в хорошем состоянии", проводится под координацией Главного управления фондов и строго в рамках научных заключений и технических разрешений Научного совета и Совета по охране памятников.

Администрация отметила, что все работы ведутся под постоянным контролем специалистов, с применением научных методик и высокой степенью точности, чтобы обеспечить безопасность и сохранить подлинный облик здания.

Реставрационные работы с целью усиления сейсмоустойчивости идут в мечети Айя-Софии с лета 2023 года, при этом вход для верующих и туристов не ограничен. В ходе реставрации была создана электронная 3D-модель мечети и других зданий комплекса на основе анализа многочисленных архивных схем.