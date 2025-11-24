https://ria.ru/20251124/vlasti-2057152051.html
Администрация Эрдогана опровергла сообщения о повреждении мечети Айя-София
Администрация Эрдогана опровергла сообщения о повреждении мечети Айя-София - РИА Новости, 24.11.2025
Администрация Эрдогана опровергла сообщения о повреждении мечети Айя-София
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы повреждении пола и нанесенном ущербе известной мечети Айя-София в Стамбуле
АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы повреждении пола и нанесенном ущербе известной мечети Айя-София в Стамбуле, заявив, что исторический памятник продолжает проходить плановые реставрационные работы.
"Появившиеся в СМИ и социальных сетях утверждения о разрушении пола или повреждениях, нанесенных строительной техникой, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции
.
В заявлении подчеркивается, что реставрация, начатая в 2023 году "с целью передачи Айя-Софии будущим поколениям в хорошем состоянии", проводится под координацией Главного управления фондов и строго в рамках научных заключений и технических разрешений Научного совета и Совета по охране памятников.
Администрация отметила, что все работы ведутся под постоянным контролем специалистов, с применением научных методик и высокой степенью точности, чтобы обеспечить безопасность и сохранить подлинный облик здания.
Реставрационные работы с целью усиления сейсмоустойчивости идут в мечети Айя-Софии с лета 2023 года, при этом вход для верующих и туристов не ограничен. В ходе реставрации была создана электронная 3D-модель мечети и других зданий комплекса на основе анализа многочисленных архивных схем.
В августе 2020 года президент Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) и музея Карие в мечети и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии в июле 2020 года. С января 2024 года первый этаж мечети доступен только для мусульманских богослужений, а на второй этаж могут попасть только туристы, билет стоит 25 евро.