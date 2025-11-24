Шапша: Калужская область расширяет сотрудничество с Вьетнамом

КАЛУГА, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел ряд встреч во Вьетнаме, обсуждая новые направления сотрудничества, в частности, оно может развиваться в сфере генетики и селекции.

Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что делегация Калужской области уже второй день работает во Вьетнаме.

"Сегодня работаем в Ханое. Искренне рад новой встрече с чрезвычайным и полномочным послом РФ во Вьетнаме Геннадием Бездетко. Благодарю Геннадия Степановича за всестороннюю поддержку. Проводим совместные переговоры с нашими стратегическими партнерами", - написал губернатор.

Он отметил, что за несколько лет взаимный товарооборот между Калужской областью и Вьетнамом увеличился почти в 80 раз. Успехи Калужской области с вьетнамскими партнерами в развитии молочного животноводства отмечены руководством обеих стран.

"В ходе поездки мы представляем экономический, инвестиционный, транспортно-логистический потенциал области. Прорабатываем новые направления сотрудничества. При участии посла прошла рабочая встреча с госпожой Тхай Хыонг, на которой обсудили новые проекты с концерном TH Group. Один из перспективных - в сфере генетики и селекции", - рассказал Шапша.

Он также обсудил с Геннадием Бездетко перспективы сотрудничества Калужской области и Вьетнама и в других направлениях, в частности, в молодежной и туристической сферах, организации культурного обмена.

"От этого взаимное доверие между нашими народами станет только крепче", - подчеркнул глава Калужской области.

Губернатор напомнил, что в этом году отмечается 75-летие установления российско-вьетнамских дипломатических отношений. Также в этом году отмечают 135-летие со дня рождения Хо Ши Мина. Шапша принял участие в возложении венка к мавзолею Хо Ши Мина, почтил память лидера вьетнамского национально-освободительного движения.