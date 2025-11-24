Рейтинг@Mail.ru
Шапша: Калужская область расширяет сотрудничество с Вьетнамом - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:49 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/vetnam-2057196038.html
Шапша: Калужская область расширяет сотрудничество с Вьетнамом
Шапша: Калужская область расширяет сотрудничество с Вьетнамом - РИА Новости, 24.11.2025
Шапша: Калужская область расширяет сотрудничество с Вьетнамом
Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел ряд встреч во Вьетнаме, обсуждая новые направления сотрудничества, в частности, оно может развиваться в... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:49:00+03:00
2025-11-24T16:49:00+03:00
калужская область
калужская область
вьетнам
ханой
владислав шапша
хо ши мин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/85/1524328574_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_c5f802e0b24cc9aff74de0a4b7b9c8b1.jpg
https://ria.ru/20251117/karta-2055470222.html
https://ria.ru/20251118/shapsha-2055753122.html
https://ria.ru/20251118/robotizatsiya-2055860590.html
калужская область
вьетнам
ханой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/85/1524328574_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_d7a9afb3d836dbeceb7f3cb7fbe59827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, вьетнам, ханой, владислав шапша, хо ши мин
Калужская область, Калужская область, Вьетнам, Ханой, Владислав Шапша, Хо Ши Мин
Шапша: Калужская область расширяет сотрудничество с Вьетнамом

Калужский губернатор встретился с послом России во Вьетнаме

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Вьетнама. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛУГА, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел ряд встреч во Вьетнаме, обсуждая новые направления сотрудничества, в частности, оно может развиваться в сфере генетики и селекции.
Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что делегация Калужской области уже второй день работает во Вьетнаме.
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Калужская молодежь активнее других регионов приобретает "Пушкинскую карту"
17 ноября, 14:22
"Сегодня работаем в Ханое. Искренне рад новой встрече с чрезвычайным и полномочным послом РФ во Вьетнаме Геннадием Бездетко. Благодарю Геннадия Степановича за всестороннюю поддержку. Проводим совместные переговоры с нашими стратегическими партнерами", - написал губернатор.
Он отметил, что за несколько лет взаимный товарооборот между Калужской областью и Вьетнамом увеличился почти в 80 раз. Успехи Калужской области с вьетнамскими партнерами в развитии молочного животноводства отмечены руководством обеих стран.
"В ходе поездки мы представляем экономический, инвестиционный, транспортно-логистический потенциал области. Прорабатываем новые направления сотрудничества. При участии посла прошла рабочая встреча с госпожой Тхай Хыонг, на которой обсудили новые проекты с концерном TH Group. Один из перспективных - в сфере генетики и селекции", - рассказал Шапша.
Он также обсудил с Геннадием Бездетко перспективы сотрудничества Калужской области и Вьетнама и в других направлениях, в частности, в молодежной и туристической сферах, организации культурного обмена.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Шапша рассказал о планах по модернизации аэропорта "Калуга"
18 ноября, 15:41
"От этого взаимное доверие между нашими народами станет только крепче", - подчеркнул глава Калужской области.
Губернатор напомнил, что в этом году отмечается 75-летие установления российско-вьетнамских дипломатических отношений. Также в этом году отмечают 135-летие со дня рождения Хо Ши Мина. Шапша принял участие в возложении венка к мавзолею Хо Ши Мина, почтил память лидера вьетнамского национально-освободительного движения.
Накануне, как рассказал Шапша в своем Telegram-канале, калужская делегация провела большую работу. В частности, состоялись переговоры с руководством провинции Нгеан, на которых стороны обсудили перспективы и направления сотрудничества. Шапша отметил большой интерес вьетнамских коллег к Калужской области в сфере автомобилестроения, деревообработки, фармацевтики, ядерного образования. Губернатор подчеркнул, что Калужская область намерена расширять контакты с провинцией, и не только в сфере экономики, но также в науке, образовании, культуре.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Подразделение по роботизации производств создадут в Калужской области
18 ноября, 22:40
 
Калужская областьКалужская областьВьетнамХанойВладислав ШапшаХо Ши Мин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала