Стубб и Мелони посетят Вашингтон, пишут СМИ

ЖЕНЕВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направляются в Вашингтон после переговоров делегаций США и Украины в Женеве, сообщило швейцарское издание Temps.
"Президент Финляндии Александр Стубб, новый "лучший друг" (президента США - ред.) Дональда Трампа, как сообщается, в воскресенье вылетел в Вашингтон вместе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони", - пишет газета со ссылкой на окружение финского президента.
Как напоминает издание, оба политика уже приезжали в США в августе прошлого года, чтобы сопровождать Владимира Зеленского во время его встречи с американским президентом.
В воскресенье Стубб сообщил, что он и Мелони провели разговор с американским лидером Дональдом Трампом по поводу плана США по Украине.
Немецкий журнал Spiegel сообщил в субботу, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Евросоюз боится, что план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо,
не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом
устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.