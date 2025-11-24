Рейтинг@Mail.ru
Стубб и Мелони посетят Вашингтон, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
11:49 24.11.2025
Стубб и Мелони посетят Вашингтон, пишут СМИ
Стубб и Мелони посетят Вашингтон, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
Стубб и Мелони посетят Вашингтон, пишут СМИ
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направляются в Вашингтон после переговоров делегаций США и Украины в Женеве,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T11:49:00+03:00
2025-11-24T11:49:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
джорджа мелони
дональд трамп
владимир путин
politico
в мире, сша, россия, украина, джорджа мелони, дональд трамп, владимир путин, politico, евросоюз
В мире, США, Россия, Украина, Джорджа Мелони, Дональд Трамп, Владимир Путин, Politico, Евросоюз
Стубб и Мелони посетят Вашингтон, пишут СМИ

Temps: Стубб и Мелони вылетели в Вашингтон после переговоров США и Украины

© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Hannah McKay
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направляются в Вашингтон после переговоров делегаций США и Украины в Женеве, сообщило швейцарское издание Temps.
"Президент Финляндии Александр Стубб, новый "лучший друг" (президента США - ред.) Дональда Трампа, как сообщается, в воскресенье вылетел в Вашингтон вместе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони", - пишет газета со ссылкой на окружение финского президента.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В ЕС раскритиковали контрпредложение по Украине, пишут СМИ
11:24
Как напоминает издание, оба политика уже приезжали в США в августе прошлого года, чтобы сопровождать Владимира Зеленского во время его встречи с американским президентом.
В воскресенье Стубб сообщил, что он и Мелони провели разговор с американским лидером Дональдом Трампом по поводу плана США по Украине.
Немецкий журнал Spiegel сообщил в субботу, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Евросоюз боится, что план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
В воскресенье в Женеве состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины.
Мелони на пресс-конференции по итогам саммита Большой двадцатки в ЮАР заявила, что основой для работы над урегулированием на Украине должен быть американский план, сосредоточиться лучше на нем, чем над контрпредложением из Европы.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
СМИ сообщили об изменении плана США по Украине
09:04
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо,
не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом
устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
США рассчитывают на отдельную встречу с Россией по Украине, сообщили СМИ
08:55
 
