Стубб и Мелони посетят Вашингтон, пишут СМИ

ЖЕНЕВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направляются в Вашингтон после переговоров делегаций США и Украины в Женеве, сообщило швейцарское издание Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направляются в Вашингтон после переговоров делегаций США и Украины в Женеве, сообщило швейцарское издание Temps

Как напоминает издание, оба политика уже приезжали в США в августе прошлого года, чтобы сопровождать Владимира Зеленского во время его встречи с американским президентом.

В воскресенье Стубб сообщил, что он и Мелони провели разговор с американским лидером Дональдом Трампом по поводу плана США по Украине

Немецкий журнал Spiegel сообщил в субботу, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Евросоюз боится, что план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов РФ , сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

В воскресенье в Женеве состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины.

Мелони на пресс-конференции по итогам саммита Большой двадцатки в ЮАР заявила, что основой для работы над урегулированием на Украине должен быть американский план, сосредоточиться лучше на нем, чем над контрпредложением из Европы

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо,

не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом

устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.