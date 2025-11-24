© Фото : Департамент экономической политики и развития города Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева

Рост оборота сферы услуг в Москве составил 1,7% за девять месяцев

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года оборот сферы платных услуг населению в столице составил более чем 3,4 триллиона рублей, рост составил 1,7% в сопоставимых ценах по сравнению с таким же периодом 2024 года, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Заммэра подчеркнула, что в Москве продолжается развитие сферы услуг. По словам Багреевой, это происходит благодаря внедрению новых цифровых форматов, которые повышают качество сервиса и способствует росту доступности услуг для москвичей и гостей мегаполиса.

"За девять месяцев 2025 года объем платных услуг населению превысил 3,4 триллиона рублей – это на 1,7% больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги образования и связи – направления, которые в последние годы демонстрируют устойчивое развитие благодаря цифровизации, а также спортивные организации", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.

Практически на 30% (до 324,5 миллиарда рублей) вырос оборот электронных сервисов. Рост произошел благодаря сервисам, использующим технологии ИИ, а также цифровым экосистемам, объединяющим разные услуги – от телевидения и телемедицины до цифровых помощников и "умного дома".

Предоставление платных образовательных услуг выросло на 8,5% (до 253,4 миллиарда рублей). Это связано с высоким интересом жителей Москвы к программам допобучения, в том числе курсам повышения квалификации и профпереподготовки.

Оборот спорторганизаций вырос на 7,3% (до 46,1 миллиарда рублей). Это связано с тем, что в Москве наблюдается активное развитие спортивной инфраструктуры, популяризация здорового образа жизни (веломарафоны, массовые забеги, различные фестивали спорта).

Также наблюдается рост на 6% (до 339,3 миллиарда рублей) оборота услуг связи. Такая тенденция наблюдается из-за внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь жителей столицы.