09:15 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/uslugi-2056947552.html
Рост оборота сферы услуг в Москве составил 1,7% за девять месяцев
За первые девять месяцев текущего года оборот сферы платных услуг населению в столице составил более чем 3,4 триллиона рублей, рост составил 1,7% в сопоставимых РИА Новости, 24.11.2025
Рост оборота сферы услуг в Москве составил 1,7% за девять месяцев

Мария Багреева: оборот сферы услуг Москвы вырос на 1,7% в январе – сентябре

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года оборот сферы платных услуг населению в столице составил более чем 3,4 триллиона рублей, рост составил 1,7% в сопоставимых ценах по сравнению с таким же периодом 2024 года, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Заммэра подчеркнула, что в Москве продолжается развитие сферы услуг. По словам Багреевой, это происходит благодаря внедрению новых цифровых форматов, которые повышают качество сервиса и способствует росту доступности услуг для москвичей и гостей мегаполиса.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Москва сэкономила 600 млн руб на совместных закупках на Портале поставщиков
17 ноября, 09:15
"За девять месяцев 2025 года объем платных услуг населению превысил 3,4 триллиона рублей – это на 1,7% больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги образования и связи – направления, которые в последние годы демонстрируют устойчивое развитие благодаря цифровизации, а также спортивные организации", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Практически на 30% (до 324,5 миллиарда рублей) вырос оборот электронных сервисов. Рост произошел благодаря сервисам, использующим технологии ИИ, а также цифровым экосистемам, объединяющим разные услуги – от телевидения и телемедицины до цифровых помощников и "умного дома".
Предоставление платных образовательных услуг выросло на 8,5% (до 253,4 миллиарда рублей). Это связано с высоким интересом жителей Москвы к программам допобучения, в том числе курсам повышения квалификации и профпереподготовки.
Оборот спорторганизаций вырос на 7,3% (до 46,1 миллиарда рублей). Это связано с тем, что в Москве наблюдается активное развитие спортивной инфраструктуры, популяризация здорового образа жизни (веломарафоны, массовые забеги, различные фестивали спорта).
Также наблюдается рост на 6% (до 339,3 миллиарда рублей) оборота услуг связи. Такая тенденция наблюдается из-за внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь жителей столицы.
Ранее Багреева сообщала, что столичные компании, занимающиеся выпуском товаров из текстиля и одежды, за первые девять месяцев 2025 года заработали 226,7 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их выручка выросла на 35,2% в сопоставимых ценах.
Мария Багреева на Дне платформенной экономики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Включение коммерческих платформ в закупки должно сохранять конкуренцию
11 ноября, 17:15
 
