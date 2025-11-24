Ушаков рассказал о текущей повестке на встрече лидеров стран ОДКБ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании в расширенном составе рассмотрят вопрос о приоритетных направлениях деятельности в период председательства России в организации, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.