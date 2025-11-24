Рейтинг@Mail.ru
"Тягомотина" на Украине закончится в ближайшее время, считает Лукашенко - РИА Новости, 24.11.2025
15:04 24.11.2025 (обновлено: 15:42 24.11.2025)
"Тягомотина" на Украине закончится в ближайшее время, считает Лукашенко
"Тягомотина" на Украине закончится в ближайшее время, считает Лукашенко - РИА Новости, 24.11.2025
"Тягомотина" на Украине закончится в ближайшее время, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что ситуация на Украине скоро изменится. РИА Новости, 24.11.2025
"Тягомотина" на Украине закончится в ближайшее время, считает Лукашенко

Лукашенко: тягомотина на Украине скоро закончится

МИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что ситуация на Украине скоро изменится.
"Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет", — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.
Американская администрация ранее заявила о разработке плана по урегулированию на Украине. В Кремле, в свою очередь, отметили, что Москва остается открытой к предложениям по мирному процессу на основе договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.
Путин в конце прошлой недели заявил, что план, подготовленный Штатами, может стать основой окончательного урегулирования. Он добавил, что если на Украине будут отказываться от сделки, то события, произошедшие в Купянске, повторятся и на других участках фронта.
