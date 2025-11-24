Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, как Келлог загнал Зеленского в угол - РИА Новости, 24.11.2025
05:10 24.11.2025 (обновлено: 13:46 24.11.2025)
В США рассказали, как Келлог загнал Зеленского в угол
В США рассказали, как Келлог загнал Зеленского в угол - РИА Новости, 24.11.2025
В США рассказали, как Келлог загнал Зеленского в угол
Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог загнал Владимира Зеленского в угол своей будущей отставкой, такое мнение выразил бывший аналитик... РИА Новости, 24.11.2025
В США рассказали, как Келлог загнал Зеленского в угол

Аналитик Макговерн: Келлог загнал Зеленского в угол своей отставкой

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог загнал Владимира Зеленского в угол своей будущей отставкой, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
"Сторонники жесткой линии в Вашингтоне, такие как Кит Келлог, спецпредставитель по Украине, внушали миру, что Киев побеждает. И он (Зеленский. — Прим. ред.) в это верил, а сейчас вдруг обнаружил, что оказался в тупике. Келлога-то уже нет", — пояснил он.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Келлог раскритиковал заявления украинского дипломата в ООН
Вчера, 06:40
По словам эксперта, основная проблема Зеленского заключается в том, что глава киевского режима погряз в коррупции и окружил себя людьми, попав в заведомо более слабую позицию, чем был раньше.
"Сейчас в расцвете сил Зеленский и его друзья показаны такими, какие они есть, то есть кучкой клептоманов. Зеленский просто зажат. <…> В общем, учитывая коррупцию и неудачи на поле боя, Зеленский находится в очень слабой позиции", — сказал аналитик.
В прошлую субботу газета The Guardian сообщила, что президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэниела Дрисколла новым специальным представителем по Украине. Телеканал Fox News получил аналогичную информацию от представителя Пентагона.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
США не хотят повторения ситуации с минскими соглашениями, заявил Келлог
Вчера, 06:37
Агентство Reuters сообщало со ссылкой на четыре источника, что спецпосланник по Украине Кит Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года.
Ранее газета Politico писала, что американский лидер направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию. В четверг он провел встречу с Владимиром Зеленским, в Белом доме ее оценили положительно. Сообщалось, что после этого министр проведет брифинги с союзниками по НАТО, чтобы представить им план, разрабатываемый Вашингтоном.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Никаких компромиссов": в Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО
01:19
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийКит КеллогДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны СШАPolitico
 
 
