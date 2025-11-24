МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог загнал Владимира Зеленского в угол своей будущей отставкой, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог загнал Владимира Зеленского в угол своей будущей отставкой, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

"Сторонники жесткой линии в Вашингтоне, такие как Кит Келлог , спецпредставитель по Украине , внушали миру, что Киев побеждает. И он ( Зеленский . — Прим. ред.) в это верил, а сейчас вдруг обнаружил, что оказался в тупике. Келлога-то уже нет", — пояснил он.

По словам эксперта, основная проблема Зеленского заключается в том, что глава киевского режима погряз в коррупции и окружил себя людьми, попав в заведомо более слабую позицию, чем был раньше.

"Сейчас в расцвете сил Зеленский и его друзья показаны такими, какие они есть, то есть кучкой клептоманов. Зеленский просто зажат. <…> В общем, учитывая коррупцию и неудачи на поле боя, Зеленский находится в очень слабой позиции", — сказал аналитик.

В прошлую субботу газета The Guardian сообщила, что президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэниела Дрисколла новым специальным представителем по Украине. Телеканал Fox News получил аналогичную информацию от представителя Пентагона

Агентство Reuters сообщало со ссылкой на четыре источника, что спецпосланник по Украине Кит Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года.