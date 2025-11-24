Махачев назвал условия возвращения в легкий вес UFC

КАСПИЙСК, 24 ноя - РИА Новости. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что комфортно себя чувствует в новом для себя дивизионе, а в легкий вес вернется только в случае хорошего предложения.
В мае Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе. 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке уроженец Дагестана победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. Махачев стал первым российским бойцом, выигравшим титул в двух весовых категориях UFC.
«
"В начале карьеры я мечтал попасть в топ-15, мечтал драться с лучшими. Потихоньку попал в топ-15, в топ-10, пояс завоевал (в легком весе – ред.), потом я по весу чувствовал, что могу подняться в дивизионе. Всегда думал, что буду себя там комфортно чувствовать, не придется столько веса гонять. Так и получилось. В последнем бою я не меньше соперника был, в таких же физических кондициях, были на равных, все условия были равные, и было даже немного сожаление, почему я раньше не поднялся в весовой категории и столько времени гонял столько веса", – сказал Махачев в разговоре с журналистами в аэропорту Махачкалы после прилета в Дагестан.
Боец заявил, что сейчас полусредний вес – самый активный, самый конкурентный дивизион UFC.
«
"Это должно быть слишком хорошее предложение, чтобы я опять начал весь гонять до 70 кг, так как я уже не молодой в этом виде спорта, и каждая весогонка забирает годы здоровья, и уже не так легко, как раньше", – поделился боец.